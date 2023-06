GALATEO (FDI) * OCCUPAZIONI ABUSIVE: « SITUAZIONE INSOSTENIBILE A BOLZANO, VIOLENZA CONTRO INQUILINA PER SPACCIO / LA PROVINCIA INTERVENGA »

18.30 - domenica 4 giugno 2023

Quattro stranieri hanno occupato abusivamente l’appartamento Ipes di via Milano a Bolzano, tanto che i carabinieri sono dovuti intervenire per liberarlo. Pare che l’inquilina, con psichici, assistita da un amministratore di sostegno, residente nel complesso di edilizia sociale, fosse in ospedale per le percosse subite. Negli ultimi anni infatti pare che la signora sia stata avvicinata da uno straniero con cui sarebbe convinta di avere una relazione amorosa, ma che dentro l’alloggio porterebbe la reale fidanzata e altri amici che lì trovano sistemazione e base per i loro affari. Da allora per i vicini, tutti inquilini Ipes, è iniziato il tormento. Via vai di stranieri abusivi a tutte le ore del giorno che fa pensare ad attività di spaccio, urla, litigi e interventi delle Forze dell’ordine in continuazione.

“Sono mesi che denunciamo lo stato di abbandono di alcuni soggetti fragili che diventano, loro malgrado, basisti di gruppi di clandestini e spacciatori senza scrupoli. Secondo i vicini non è la prima volta che la signora finisce in ospedale per mano di queste persone. Che cosa aspettano Ipes e servizi sociali per intervenire? E’ necessario cambiare le regole che determinano la permanenza negli alloggi, anche a tutela dei più fragili. Chi non è in grado di stare da solo va aiutato e portato in strutture protette. Che cosa aspetta la Provincia per rivedere i criteri di sussistenza sociale? Aspettano forse il morto?” – E’ quanto ha affermato Marco Galateo, Capogruppo di FDI in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino Alto Adige Südtirol.