GALATEO (FDI) * CASO COSPITO: « GRAVE LETTERA CON PROIETTILE AD IVECO, ALLARMANTE ANCHE PERCHÉ IERI VISITA SOTTOSEGRETARIO RAUTI A BOLZANO »

18.32 - giovedì 16 febbraio 2023

“E’ gravissimo e quanto mai allarmante la notizia della lettera con proiettili, rivendicata dagli anarchici ed inviata all’Iveco Defence Vehicles di Bolzano. Ancora più preoccupante perché questo atto segue alla visita di ieri, nel nostro territorio, proprio all’Iveco, della Sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti.

Le parole agghiaccianti contenute nella lettera che iniziano: <<Per Alfredo Cospito fratello e compagno», minacciano di colpire in manager, davanti alla propria famiglia, per vendicare Cospito.

L’evento di oggi, che si aggiunge a tutta una serie di minacce e azioni, devono far unire tutti gli schieramenti politici, superando le assurde polemiche ed attacchi di queste settimane” – Ha così dichiarato il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia a Bolzano, Marco Galateo.