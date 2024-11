GALATEO (FDI) * BOLZANO – SCUOLA: «INTESA IN GIUNTA PAB SULL’ORGANICO DOCENTI, PIANO DI ASSUNZIONI DOPO 15 ANNI»

17.06 - mercoledì 13 novembre 2024

Per il mondo della scuola di tutta la Provincia di Bolzano l’intesa raggiunta in Giunta sull’assunzione in organico di docenti è un risultato davvero storico sia per la scuola italiana ma per la scuola provinciale in generale, un obiettivo che si attendeva da almeno 15 anni. Per la prima volta c’è un vero piano di assunzioni che riguarda tutte e tre le intendenze che hanno trovato criteri comuni per stabilire la quantità di organico necessaria al fabbisogno delle scuole.

In questo modo si darà una risposta determinante alle richieste del mondo della scuola ma anche dell’economia perché investiamo nella formazione dele nuove generazioni preparandole alle competenze che il mondo del lavoro richiede. L’accordo trovato in Giunta ieri dimostra che la coalizione lavora nell’interesse della popolazione del territorio e che passo dopo passo stiamo realizzando quanto ci siamo prefissati nel programma di maggioranza

Sono orgoglioso di aver voluto portare in Giunta questa proposta che è stata recepita da tutti come indispensabile per dare risposte concrete all’urgente fabbisogno di organico Soprattutto pensando ai docenti di sostegno per gli studenti con certificazione 104,per i progetti di una scuola bilingue nel perimetro della scuola italiana e dell’insegnamento dell’italiano agli studenti con background migratorio.