FUTURA TRENTINO * CONFLITTI MEDIO ORIENTE: « IL GOVERNO ISRAELIANO FERMI LE VIOLENZE CONTRO LA POPOLAZIONE DI GAZA, MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ IN PIAZZA DUOMO (15/5 – ORE 16.00) »

Le notizie che giungono da Gerusalemme sull’escalation di violenze contro gli abitanti di Gaza ci lasciano attoniti e ci addolorano per la sofferenza della popolazione innocente.

Futura Partecipazione e Solidarietà esprime ferma condanna contro i crimini perpetrati prima contro fedeli indifesi nella spianata delle moschee, luogo di importante sacralità per i fedeli musulmani, e poi gli inenarrabili bombardamenti sulla città di Gaza proprio nell’epilogo del mese sacro del Ramadan.

Ciò che stanno facendo il governo e l’esercito di Israele, pulizia etnica a Gerusalemme e bombardamenti su Gaza che è una prigione a cielo aperto è inumano, intollerabile, inaccettabile. Il resto del mondo sedicente civile deve intervenire con gli organismi internazionali e mettere fine al massacro di bambini donne uomini e dei diritti umani.

Invitiamo pertanto il Governo Italiano assieme alla comunità internazionale che si ritiene libera e democratica, a condannare l’intervento militare del governo Israeliano contro Gaza e ad adoperarsi affinchè l’ONU costringa il governo di Israele al rispetto del diritto internazionale, dei diritti dell’uomo e ad interrompere il perpetrarsi di tali crimini contro l’umanità, nonché ad arrestare questa pulizia etnica che si protrae da oltre 70 anni e che continua ormai per quel poco che è rimasto sui territori di proprietà dei palestinesi a Gerusalemme Est.

Vogliamo per il nostro presente e per i nostri giorni venturi che la violenza e il sopruso smettano di essere lingua del nostro tempo e auspichiamo con forza che tra i popoli e per i popoli regni la fratellanza, l’amore, la solidarietà, la giustizia e il dialogo, per un mondo di Pace rispettoso della dignità umana.

Aderiamo quindi alla manifestazione di solidarietà al popolo palestinese “Rompi il silenzio” che si terrà sabato 15 in piazza Duomo a Trento alle ore 16.00.

*

Futura partecipazione e solidarietà