FUTURA ROVERETO (TN) * VITTORIO SGARBI: « È IL CASO DI DIRE BASTA, AL LINGUAGGIO ED AI MODI DA SCARICATORE DI PORTO E ALLA PRESIDENZA DEL MART »

Nemmeno il tempo di esprimere solidarietà ai cittadini di Sutri con il nostro comunicato di stamattina che Sgarbi con la sua abituale aggressività e volgarità insulta il personale addetto alla vigilanza del Festival di Venezia per averlo invitato a indossare la mascherina. Poco rispetto per le norme di sicurezza sanitaria, nessun rispetto per i lavoratori.

Ormai la sua presenza in Parlamento, sui media, in eventi pubblici è diventata l’occasione, per il presidente della più prestigiosa istituzione culturale della città, per manifestare il peggio di sé.

O forse è questo il suo meglio? Sarebbe davvero il caso di dire basta. Al linguaggio e ai modi da scaricatore di porto e alla presidenza del Mart.

Non se ne può più.