FUTURA ROVERETO (TN) * AMMINISTRATIVE – BALLOTTAGGIO: « DALLA LEGA SOLTANTO PASTICCI, COME POTREBBE GOVERNARE LA CITTà DELLA QUERCIA?

DALLA LEGA SOLTANTO PASTICCI: COME POTREBBE GOVERNARE ROVERETO?

L’ambizione delle destre, Lega e Fratelli d’Italia, di mettere le mani su Rovereto tramite il loro candidato sindaco Andrea Zambelli, getta ombre a dir poco preoccupanti sul futuro di questa città, anche nel caso – auspicabile e assai probabile – di una loro sconfitta al ballottaggio di domenica prossima 4 ottobre. A dirlo è la lista Futura di Rovereto, che sostiene il sindaco Francesco Valdu-ga.

La preoccupazione potrebbe essere sintetizzata in una domanda: come è possibile dare loro in mano il timone di un’amministrazione pubblica importante e cruciale come quella di Rovereto, seconda città del Trentino, polo culturale, di ricerca, industriale, di livello internazionale, quando finora le stesse persone che governano in Provincia hanno dimostrato solo di combinare pasticci (con gravi costi aggiuntivi sulle tasche dei cittadini)?

La domanda è inevitabile specie dopo gli ultimi due casi di queste ore: prima, la solenne boc-ciatura da parte del tribunale di Trento della norma dei dieci anni di residenza per accedere agli alloggi pubblici; poi, la Giunta provinciale costretta a un clamoroso dietrofront, a seguito della sentenza del TAR sul provvedimento di divieto di aprire i negozi la domenica in luoghi non turisti-ci, tra i quali anche la stessa Rovereto.

Senza l’intervento del TAR, dunque, per la Lega e Zambelli la nostra città non sarebbe stata considerata città turistica: con buona pace del MART e degli altri Musei, della Campana dei caduti e di tutte le bellezze ambientali e paesaggistiche che la circondano.

Quello dello sviluppo turistico di Rovereto, collegato ovviamente all’economia locale, al com-mercio, al mondo della cultura, ai poli di eccellenza che Rovereto può vantare, è sicuramente uno dei temi principali su cui la nuova amministrazione comunale sarà chiamata a lavorare: possibile che non vi sia un briciolo di sensibilità e di attenzione su questo da parte del candidato sindaco Zambelli e delle destre che stanno dietro di lui?

Un governo di incapaci, è davvero il caso di dirlo, che per fortuna tantissimi Roveretani non vo-gliono assolutamente trasferire anche alla guida della loro città.