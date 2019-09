FUTURA * CAMBIAMENTO CLIMATICO: « CHIEDIAMO A TUTTE LE ISTITUZIONI DI SOSTENERE LO SCIOPERO GLOBALE DEL MOVIMENTO FRIDAYS FOR FUTURE »

La questione del cambiamento climatico è urgente, incalzante, esistenziale. Sarà un problema “di vita o di morte” con cui l’umanità si troverà a fare i conti nei prossimi decenni, nonostante la lentezza e l’ottusità della politica mondiale. Ci resta poco tempo per fare qualcosa. Negli ultimi mesi abbiamo assistito però a una riscossa dell’opinione pubblica, dei giovani soprattutto, che pongono con forza la questione scendendo nelle piazze di tutto il mondo.

Un movimento globale, pacifico, che si allarga sempre di più, un movimento che ci dà la speranza che finalmente ci sia quella svolta necessaria. Ancora possiamo farcela.

Il direttivo di Futura Partecipazione e solidarietà chiede a tutte le Istituzioni di sostenere lo sciopero globale del Movimento Fridays for future, previsto per il 27 settembre, così come ha fatto il Ministero dell’Istruzione che ha incoraggiato gli studenti a manifestare.

Cari ragazzi e ragazze di Fridays for future, la nostra associazione contiene nel suo nome stesso, come la vostra, l’idea di futuro. Vogliamo quindi esplicitarvi la nostra simpatia, il nostro entusiasmo per quello che state facendo e dirvi che siamo al vostro fianco e lottiamo con voi per salvare il pianeta. A venerdì, ci vediamo in piazza!

*

Il direttivo di FUTURA – Partecipazione e Solidarietà