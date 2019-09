FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA * ASSEMBLEA ORDINARIA AZIONISTI: « 3.465 EURO L’UTILE NETTO D’ESERCIZIO, 30.399 EURO PER RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI »

La Società comunica che si è tenuta in data odierna l’Assemblea degli Azionisti, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2019, Relazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di destinazione dell’utile di esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2019;

2) Autorizzazione alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si sintetizzano di seguito le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Soci.

*

1) Bilancio al 30 aprile 2019

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio separato di esercizio al 30 aprile 2019 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio risultante dal Bilancio separato, pari ad Euro 3.465.172, per il 5% a Riserva Ordinaria, ai sensi di legge, e per il rimanente a Riserva Straordinaria.

Di seguito le principali voci del Bilancio Separato chiuso al 30 aprile 2019:

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 30.399.108 (+ 5,28% rispetto all’esercizio precedente).

• Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro10.218.711 (- 11,56% rispetto all’esercizio precedente)

• Risultato Operativo (Ebit): Euro 4.012.763 (- 26,22% rispetto all’esercizio precedente)

• Utile netto dell’esercizio: Euro 3.465.172 (+ 12,06% rispetto all’esercizio precedente)

• Totale Passaggi impianti: n. 11.302.330 (+ 1,46% rispetto all’esercizio precedente)

• Totale Primi Ingressi giornalieri: n. 1.203.741 (+ 1,99% rispetto all’esercizio precedente)

Nell’ultimo esercizio, i ricavi dell’attività caratteristica presentano un incremento importante rispetto all’esercizio chiuso al 30 aprile 2018, che porta a registrare il miglior fatturato di sempre.

La marginalità è stata influenzata dal maggior costo del lavoro (per il rinnovo del contratto aziendale), dell’energia elettrica (necessaria per garantire l’innevamento programmato delle piste in una stagione con precipitazioni nevose decisamente ridotte), delle importanti manutenzioni straordinarie sugli immobili e sugli impianti societari e dei costi di interscambio nel Consorzio Skirama (totale costi + 2,599 Milioni di Euro rispetto all’anno precedente).

Anche la Posizione Finanziaria Netta (25,125 Milioni di Euro) presenta un miglioramento sostanziale, con una riduzione di 3,5 Milioni di Euro rispetto al 30 aprile 2018.

Gli importanti risultati registrati anche quest’anno sono frutto dell’impegno del nuovo Organo Amministrativo e di tutti i Collaboratori, che si sono fortemente impegnati nel rilancio della Società, portando avanti positivamente il nuovo progetto industriale avviato nell’autunno 2017.

In relazione al Bilancio Consolidato del Gruppo chiuso al 30 aprile 2019, che include la controllata “Consorzio Albergatori Folgarida in liquidazione”, si riportano di seguito i principali indicatori:

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 30.585.526 (+ 5,26% rispetto all’esercizio precedente).

• Margine Operativo Lordo (Ebitda): Euro 10.258.245 (- 12,28% rispetto all’esercizio precedente).

• Risultato Operativo (Ebit): Euro 3.896.822 (- 28,19% rispetto all’esercizio precedente).

• Utile netto dell’esercizio: Euro 3.344.025 (+ 9,00% rispetto all’esercizio precedente).

1) Autorizzazione alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea dei Soci ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita delle azioni proprie in portafoglio (n. 145.541 azioni proprie ordinarie e n. 1.022.758 azioni proprie privilegiate) in un’unica soluzione, al migliore offerente, entro il 31 dicembre 2019, entro i seguenti limiti di prezzo: azioni ordinarie da € 1,70 ad € 2,00; azioni privilegiate da € 1,10 ad € 1,30.

* * *

L’Assemblea dei Soci è stata resa, altresì, edotta della semplificazione della catena societaria, con la partecipazione diretta di Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A. in Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. con una partecipazione pari al 46,89% a seguito della fusione per incorporazione di Valli di Sole Peio e Rabbi S.p.A. in liquidazione in Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A. .