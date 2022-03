FS ITALIANE * RELAZIONE FINANZIARIA 2021: « OK DAL CDA, RITORNO ALL’UTILE NETTO PER 193 MLN / INVESTIMENTI TECNICI +40% RISPETTO AL 2020 »

18.09 - mercoledì 30 marzo 2022

Di seguito i principali dettagli: ricavi operativi pari a 12,2 miliardi di euro, +1,3 miliardi di euro circa (+12,2%) vs 2020.

EBITDA a +1,9 miliardi di euro (+15,6%, pari a 255 milioni di euro, vs 2020); EBIT a +193 milioni di euro (-278 milioni di euro nel 2020, con un incremento pari a 471 milioni di euro). Utile di esercizio pari a 193 milioni di euro, +755 milioni di euro vs 2020. Investimenti tecnici a 12,5 miliardi di euro (+40% sul 2020), di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 10 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e stradali.

Anticipazioni finanziarie per 2,6 miliardi di euro (vs circa 1 miliardo nel 2020) alle filiere produttive del Paese. Posizione finanziaria netta pari a 8,9 miliardi di euro, in linea con il 2020. Aggiudicate gare in ambito infrastrutturale per circa 26 miliardi di euro.

Alle società del Gruppo FS, in qualità di soggetti attuatori, oltre 25 mld di euro da PNRR e Fondo Complementare, nell’ambito del programma Next Generation EU.

Sostenibilità: il Gruppo ha ricevuto la valutazione “Advanced” nel rating Moody’s ESG Solutions, “B” nel rating Carbon Disclosure Project sui temi climatici e “A-” sullo scoring relativo al coinvolgimento fornitori su tali temi.