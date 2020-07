FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2020: DE BERTOLDI, « A MORI IN CAMPO AL FIANCO DELLA CANDIDATA SINDACO PAOLA DEPRETTO, INAUGURATO IL CIRCOLO PRESIEDUTO DA JESSICA ASSARA »

Anche a Mori Fratelli d’Italia scende in campo al fianco della candidata Sindaco del Centrodestra Paola Depretto, inaugurando un Circolo, che verrà presieduto da Jessica Assara, una giovane donna, una mamma, una lavoratrice autonoma, che interpreta al meglio il rinnovamento portato da Giorgia Meloni nel panorama politico nazionale.

Il senatore Trentino di Fdi Andrea de Bertoldi ed il commissario Fdi senatore Adolfo Urso, accompagnati dal Presidente Vallagarina Fdi Giuseppe Fiorito e dal Presidente Rovereto Fdi Giuseppe Di Spirito, hanno tenuto ieri a battesimo il nuovo Circolo, ed hanno lodato Il costante lavoro di squadra, che ha permesso di formare una grande coalizione di centro destra proiettata con determinazione e senso di responsabilità ad amministrare il comune. In un momento storico difficile e incerto siamo riusciti comunque a costituire un centro destra unito che finalmente potrà portare a quel cambiamento di cui Mori ha da tempo bisogno.

È quindi un segnale storico che siano posti al vertice dei tre gruppi, la civica Mori Dinamica, la Lega di Mori e Fratelli d’Italia, ben tre donne, la candidata sindaco Paola Depretto per Mori Dinamica, Silvana Scarabello Vettore segretaria della lega di Mori e Jessica Assara presidente per Fratelli d’Italia di Mori. È un grande messaggio politico di rinnovamento, che conferma come davvero le donne vengano considerate e valorizzate nel Centrodestra.