FRANZOIA (CONSIGLIO PAT -PD) – INTERROGAZIONE: «CONTRACTA: SISTEMA LENTO NEL CARICARE, PROBLEMI CON L’ATTESA DELLA RESTITUZIONE CIG ANCHE DI UN GIORNO»

04.32 - mercoledì 30 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Egregio Signor Claudio Soini

Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta orale immediata n. 938

Oggetto: Criticità Piattaforma CONTRACTA

Pare che CONTRACTA, la piattaforma digitale che ha l’obiettivo di digitalizzare l’intero processo di appalto, dalla programmazione alla esecuzione, presenti ancora per molti Comuni delle criticità da semplificare: – interoperabilità con SICOPAT (non tutti i dati e documenti caricati in CONTRACTA vanno automaticamente su SICOPAT ma solo quelli che transitano per ANAC); – per gli affidamenti diretti ci sono 3 tipi di procedura che andrebbero riuniti in una unica procedura e da lì, in base all’importo, si dovrebbe poi procedere con la relativa scheda ANAC; – alcuni dati vanno inseriti inutilmente più volte; – nelle procedure negoziate manca un passaggio di comunicazione dell’apertura delle buste economiche; – una volta pubblicata la procedura il sistema è rigidissimo e non permette alcuna modifica anche relativa alla parte amministrativa.

Riguardo ai contratti semplici il sistema è lento nel caricare e ci sono problemi con l’attesa della restituzione del CIG anche di un giorno; infine, quando la procedura restituisce un errore non si può intervenire in nessun modo e va rifatta l’intera procedura di affidamento

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere se è a conoscenza di queste criticità e come intende darne soluzione.

Mariachiara Franzoia