FRANCO IANESELLI – REPLICA AD ANDREA MERLER * ELEZIONI TRENTO 2020: « GIà SENTITA LA MINACCIA DEI COSACCHI E DEI ROSSI VESSILLI CON I QUALI AVVOLGERANNO TRENTO NEL CASO DI MIA VITTORIA »

“Accanto ad un sincero “in bocca al lupo” ad Andrea Merler, e ribadita da parte mia la volontà di continuare la campagna elettorale confrontandomi sui temi e sul futuro di Trento, non posso che sottolineare come piuttosto curiosa la scelta di puntare sulla retorica di far accelerare la città, avendo Merler ripetutamente bloccato i lavori del Consiglio comunale con manovre ostruzionistiche; come azzardata e un po’ sgarbata la scelta di schierare dalla propria parte uno stimato ex dirigente comunale costringendo quest’ultimo a smentire pubblicamente; come forse, mi pare, vagamente già sentita la terribile minaccia dei cosacchi e dei rossi vessilli con i quali avvolgeranno Trento nel caso di una mia vittoria.

Infine una scommessa: per misurare una volta per tutte se il mio passato complica o favorisce i rapporti con imprenditori e investitori, vediamo chi tra me e Merler ha lavorato di più con loro negli ultimi 15 anni?”.