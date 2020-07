FRANCO IANESELLI * REINDIRIZZAMENTO DOMÌNI BARACETTI: « CONDIVIDO IL SUO DISAPPUNTO, CONDOTTA INCOMPATIBILE CON IL CLIMA CORRETTO CHE ENTRAMBI ABBIAMO CREATO »

Condivido il disappunto di Alessandro Baracetti per una condotta che è inqualificabile e incompatibile con il clima corretto che entrambi abbiamo contribuito a creare in una campagna elettorale che pure ci vede come avversari.

Per questo mi auguro che venga chiarita al più presto la responsabilità di una simile iniziativa.

*

Franco Ianeselli

Candidato Sindaco Trento 2020