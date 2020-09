FRANCO IANESELLI * MINACCE A PRESIDENTE ANA FRIZZI: « IL GRAVE FATTO NON PUò E NON DEVE IN ALCUN MODO INDURCI A CONSIDERARE IL PROBLEMA COME FISIOLOGICO »

Ieri, il Presidente della Sezione ANA di Trento, l’avvocato Paolo Frizzi, è stato minacciato nei pressi di casa sua per non aver fatto finta di niente mentre alcuni spacciatori organizzavano, alla luce del sole, la propria attività. Il fatto che non sia la prima volta e che Paolo Frizzi non sia l’unico ad aver subito simili attenzioni, non può e non deve in alcun modo indurci a considerare il problema come fisiologico.

“La legalità non è né di destra né di sinistra” ha scandito ieri Matteo Salvini in uno dei pochi passaggi sensati del suo discorso. Ed è per questo, che invece che alimentare paure indefinite e cercare di cavalcarle, sarebbe opportuno concentrarsi sui problemi reali.

Come sa chiunque abbia passato a Trento più di un paio d’ore e non abbia speso la metà del tempo a farsi selfie, nella nostra città la questione sicurezza non coincide infatti con il “movimento di liberazione delle minigonne”, ma deve investire anzitutto il fenomeno dello spaccio e del degrado nella zona di piazza della Portela, e non solo.

Non bastano slogan, serve un doppio canale di intervento: basato sul controllo e sulla prevenzione. Il primo, in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine, il secondo lavorando con esercenti, abitanti e cittadini per costruire reti vive di comunità e di protezione. Ed è in questa direzione che va il nostro impegno e il nostro programma di governo.