FRANCO IANESELLI * COOPERAZIONE TRENTINA: « ATTRAVERSA UN MOMENTO COMPLICATO, MA HA AL PROPRIO INTERNO LE FORZE E LE RISORSE PER SUPERARLO »

La cooperazione trentina attraversa un momento complicato, ma ha al proprio interno le forze e le risorse per superarlo. Il suo modello di crescita si è intrecciato in modo fortissimo con la storia della nostra autonomia, e i suoi valori originari rimangono anche oggi una bussola per orientarci in una stagione delicata e per ricordarci – come fece don Guetti – che: “quando voi siete uniti in una società, … siete non più voi soli, ma tanti fratelli d’una stessa famiglia”.

*

Franco Ianeselli