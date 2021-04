FORZA ITALIA – TRENTINO * VIDEOCONFERENZA TAJANI – PRESIDENTI REGIONI E RAPPRESENTANTI PARTITO: LEONARDI, « NECESSARIE MISURE IMMEDIATE PER L’AVVIO DELLA STAGIONE TURISTICA »

Il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha riunito, in data odierna, in videoconferenza, i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti di Forza Italia dei governi regionali per un confronto sulle proposte per le riaperture, che il Movimento forzista sta predisponendo e intende presentare al Governo Draghi, e su quelle per rafforzare il piano vaccinale.

Al Presidente del Consiglio, Forza Italia chiede in particolare un piano per le riaperture già a partire dal prossimo 20 aprile, per tutte le attività che possono essere svolte in totale sicurezza, soprattutto all’aperto, a partire dalle zone dell’Italia dove l’indice di contagio è sotto controllo e che, quindi, possono e devono tornare ‘gialle’.

Sono inoltre necessarie misure immediate che consentano di pianificare l’avvio della prossima stagione turistica, dalla quale – è di tutta evidenza – dipendono moltissimi posti di lavoro.

È indispensabile ricondurre il Paese alla normalità e per raggiungere questo obiettivo la somministrazione dei vaccini deve essere diffusa con maggiore celerità fino ad arrivare, il prima possibile, all’immunità di gregge.

Finalmente il cambio di passo auspicato è arrivato: è positivo che il Governo abbia condiviso la richiesta di Forza Italia di coinvolgere nelle somministrazioni le farmacie e che consenta di vaccinare anche nei luoghi di lavoro, ma occorre disporre di un numero di vaccini sufficiente, dare sicurezza e una corretta informazione agli italiani, senza mai alimentare confusione e sfiducia.

Giorgio Leonardi

Consigliere provinciale Trento – Assessore Regione Trentino Alto Adige Südtirol