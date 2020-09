FORZA ITALIA – TRENTINO * REFERENDUM: GIANNANTONIO RADICE; « CONVINTA DECISIONE DI SOSTENERE IL “NO” AL  DA PARTE DEI RESPONSABILI SENIORES REGIONALI D’ITALIA »

Ll 31 agosto, coordinati dal responsabile nazionale Seniores di Forza Italia ex senatore Enrico Pianetta, si sono riuniti in video conferenza tutti i responsabili regionali d’Italia. Per il Trentino-Alto Adige era presente il nostro rappresentante regionale dott. Giannantonio Radice.

La gran parte della riunione si è concentrata sulla posizione da assumere in merito al referendum confermativo del prossimo 20/21 settembre.

A conclusione degli interventi nel corso dei quali sono state sottolineate tute le contraddizioni e le carenze di una Legge che poggia su inesistenti fondamenta, l’unanime, ferma e convinta decisione ha visto il compatto schieramento per il “NO”.

Tale orientamento verrà illustrato è spiegato ai propri adepti e simpatizzanti. Un documento con tali conclusioni è stato quindi redatto e recapitato al Presidente Silvio Berlusconi.

*

Giannantonio Radice

Responsabile Seniores diz Forza Italia per il Trentino-Alto Adige