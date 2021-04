FORZA ITALIA – TRENTINO * PROTESTA FIPE: « ESPRIMIAMO SOLIDARIETÀ A QUANTI IN QUESTA SETTIMANA DA ROMA A MILANO E IN TUTTA ITALIA HANNO PROTESTATO IN PIAZZA »

Il 13 aprile si svolgerà a Roma l’assemblea straordinaria delle Fipe – Confcommercio (Federazione italiana pubblici esercizi), indetta per protesta contro le chiusure imposte dal Governo. All’assemblea sarà presente anche una folta delegazione di esercenti trentini.

Questo appuntamento dà l’opportunità di manifestare, da parte di Forza Italia del Trentino, la più ampia solidarietà agli esercenti, albergatori, ristoranti, ai lavoratori autonomi e a quanti, in questi mesi, sono stati penalizzati da chiusure incondizionate e pressapochistiche volute dal governo del Pd e dei grillini. Forza Italia si augura e chiede ai suoi rappresentanti presenti ora nel governo Draghi che le situazioni di chiusure vengano ripensate e si proceda rapidamente, pur con le dovute misure di sicurezza, verso riaperture che consentano anche in Trentino a migliaia di imprese di riprendere le proprie attività.

Le modalità con le quali in questi dodici mesi il governo Conte-Speranza-Di Maio ha proceduto alle chiusure, senza preoccuparsi di adottare misure concrete di ristori e indennizzi, hanno creato grossi problemi di calo di fatturato e di conseguenza di liquidità a tutte le partite IVA e hanno colpito inesorabilmente quel ceto medio e produttivo di questo paese che non è garantito dallo stipendio fisso del 27 di ogni mese.

E’ una situazione che va denunciata a tutti i livelli e che deve trovare immediatamente una pronta risposta con misure concrete e immediate. In questo senso Forza Italia del Trentino esprime solidarietà a quanti in questa settimana da Roma a Milano e in tutta Italia hanno protestato in piazza.

*

Il Coordinamento provinciale

di Forza Italia del Trentino