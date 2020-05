FORZA ITALIA TRENTINO * GIOVANNA GIUGNI: MAFFIOLETTI, « SOLIDARIETà ALLA DOTTORESSA PER L’IGNOBILE MOLESTIA SUBITA DA PARTE DI ALCUNI MIGRANTI »

Come donna impegnata nell’attivismo dei diritti umani, della legalità e dei diritti costituzionali fondamentali per l’ordinamento giuridico e civile di uno Stato occidentale, quale è il nostro, con le regole che come società civile ci siamo dati attraverso anni di dure battaglie per la conquista dei diritti civili ed umani, prendo posizione per stigmatizzare nella maniera più ferma e dura il grave episodio di cui si è resa protagonista, suo malgrado, la dott.ssa Giovanna Giugni ieri (ben documentato nella fotografia prodotta), persona da sempre impegnata nella difesa della legalità e delle leggi che governano i territori.

Quanto occorso alla professoressa Giugni è deplorevole in quanto dimostra quanto sia alto il livello di strafottenza e di mancato rispetto di alcuni soggetti migranti la cui estrazione culturale e religiosa spesso pone la donna al pari di un oggetto, senza diritti e con rango inferiore rispetto all’uomo. Noi di questo genere di soggetti che minano le nostre civiltà ne facciamo volentieri a meno! Chi non rispetta l’ambiente ed i suoi cittadini non può trovare accoglienza da noi! Bene ha fatto Giovanna Giugni a sporgere denuncia verso il soggetto che le ha usato molestia e che ha commesso un reato penale perseguibile da noi in termini di legge!

Questi genere di comportamenti vanno sedati sul nascere prima che degenerino in maniera virulenta ed esponenziale! La dobbiamo a noi stesse per il nostro rispetto primario e per il rispetto delle future generazioni che sono fortemente esposte a rischi di compromissione dei nostri diritti di libertà ed inviolabilità! Mi domando ancora una volta dove sono le femministe che tanto sbandierano slogan a sostegno e a favore della parità di genere e dell’emancipazione femminile tanto sbandierata nella propaganda sessista! Invece un silenzio assordante , donne lasciate sole a gestirsi in maniera autonoma ed individuale fatti di violenza fisica o psicologica, come questo, che celano scenari purtroppo di degrado e di intollerabile oscenità per il nostro standard qualitativo di società civile.

Dobbiamo assolutamente sostenere chi al pari di Giugni si ribella alla vista di scene così speciose e aggressive nel loro messaggio di violenza psicologica che portano con sé! Noi donne impegnate nella politica autentica a sostegno della giustizia, del bene comune e dello sviluppo ordinato e armonico dell’ambiente e della popolazione che sul territorio vive non possiamo cedere il passo ad una visione così aberrante e schifosa. Questi episodi evocano un retaggio storico che ci riporta ai tempi in cui la donna era sottomessa e per la quale non esisteva neanche quasi il diritto al voto ed in tempi così remoti in cui non via era alcuna consapevolezza della conservazione dell’ambiente e della sua tutela!

La rivendicazione dei diritti civili, della condizione economica e dei diritti politici ormai istituzionalizzati ottenuti con anni di battaglie, non possono ritenersi di rango superiore al diritto all’integrità e all’autonomia corporea, al diritto alla libertà serve una levata di scudi da parte di tutti i soggetti che operano per il bene comune, su fatti gravi di questo genere. Un grazie sentito dunque ed un plauso a Giovanna Giugni che, con alto senso civico e con la determinazione che ci contraddistingue nelle nostre rispettive battaglie di etica e di senso civico, ha reagito con grande coraggio e tenacia ancora una volta contro tutto ciò che ci vorrebbe alla mercè dei nuovi barbari del terzio millennio!

*

Gabriella Maffioletti

Vice coordinatrice Forza Italia Trentino