FORZA ITALIA – TRENTINO * CONFERENZA STAMPA 19/9 – 11.00: SERGIO DIVINA, «PRESENTAZIONE PIANO STRATEGICO PER IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO» (DIRETTA VIDEO STREAMING)

Venerdì 19 settembre presso la sala della circoscrizione della Clarina ad ore 11.00 si terrà una conferenza stampa per illustrare il “Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico” presentato alla Camera dei Deputati dal Gruppo parlamentare di Forza Italia.
Nei giorni di giovedì 18/9 a Trento in Piazza Pasi e giovedì 23/9 a Rovereto in via Stoppani, (dalle ore 8.00 alle 13.00)si terranno dei gazebi per illustrare l’iniziativa alla popolazione.
Sergio Divina
Portavoce di Forza Italia per il Trentino