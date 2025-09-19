Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA · LANCIO D'AGENZIA

FORZA ITALIA – TRENTINO * CONFERENZA STAMPA 19/9 – 11.00: SERGIO DIVINA, «PRESENTAZIONE PIANO STRATEGICO PER IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO» (DIRETTA VIDEO STREAMING) (VIDEOINTERVISTE A DIVINA E PIANETTA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.26 - venerdì 19 settembre 2025

Diretta video live streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

 

 

 

VIDEOINTERVISTE

SERGIO DIVINA

 

 

 

SENATORE ENRICO PIANETTA

 

 

 

 

PHOTOGALLERY

 

 

 

 

 

 

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Venerdì 19 settembre presso la sala della circoscrizione della Clarina ad ore 11.00 si terrà una conferenza stampa per illustrare il “Piano Strategico per il Servizio Sanitario Pubblico” presentato alla Camera dei Deputati dal Gruppo parlamentare di Forza Italia.

Nei giorni di giovedì 18/9 a Trento in Piazza Pasi e giovedì 23/9 a Rovereto in via Stoppani, (dalle ore 8.00 alle 13.00)si terranno dei gazebi per illustrare l’iniziativa alla popolazione.

Si ringrazia per la Loro presenza e per la divulgazione dell’informazione.

 

*

Sergio Divina
Portavoce di Forza Italia per il Trentino

Categoria news:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA · LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.