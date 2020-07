FORZA ITALIA – TRENTINO * ARCO (TN): LEONARDI, « GRANDE PARTECIPAZIONE DI TESSERATI E SIMPATIZZANTI ALL’INCONTRO ORGANIZZATO ALLA PIZZERIA “I SAPORI” »

Grande partecipazione di tesserati e simpatizzanti all’incontro organizzato da Forza Italia presso la pizzeria “I Sapori” di Arco.

Superata l’emergenza Covid-19, è ripartita con entusiasmo e grande ottimismo la campagna elettorale che ci vedrà protagonisti anche sul territorio gardesano con l’avvocato Giacomo Bernardi, candidato Sindaco di coalizione centro-destra per il Comune di Arco, e Cristina Santi, candidata Sindaco di coalizione centro-destra per il Comune di Riva del Garda.

Presenti in rappresentanza del partito Forza Italia, il coordinatore regionale, Giorgio Leonardi, che ha introdotto la serata e presentato i due candidati Sindaci, la vice coordinatrice regionale Gabriella Maffioletti e il responsabile regionale di Forza Italia per il Dipartimento Turismo, Ettore Zampiccoli. Molti dei candidati delle liste che si stanno definendo hanno presenziato alla serata, e va evidenziata come la componente femminile sia in esse, anche percentualmente, ben rappresentata.

Il Coordinatore regionale ha insistito sulla necessità di fare squadra e lavorare con coesione in un momento difficile per tutto il Paese. Il centro-destra unito è una realtà sicura e affidabile ed ha in serbo proposte ambiziose ma assolutamente realizzabili per il rilancio del territorio trentino. Nello specifico poi l’avvocato Bernardi ha evidenziato la necessità ormai impellente e imprescindibile che le due amministrazioni in questione comincino a dialogare e collaborare fattivamente per una maggiore promozione di un territorio, quello gardesano, tra i più belli e economicamente importanti del Trentino e d’Italia.

Il vento del cambiamento da tempo soffia nella nostra terra, Forza Italia è in prima linea con il centro-destra per far acquisire al Trentino una dimensione di crescita e successo anche al di fuori dei propri confini.

*

Giorgio Leonardi

Coordinatore regionale Forza Italia Trentino-Alto Adige