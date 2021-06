FORZA ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * FESTIVAL ECONOMIA: VICE COORDINATRICE MAFFIOLETTI, « ABBIAMO INCONTRATO IL MINISTRO GELMINI, HA TRASMESSO FIDUCIA PER LA RIPARTENZA »

Oggi nella cornice della Sala De Pero della Provincia, a margine dell’evento “L’autonomia al tempo del Covid“, in cui è intervenuta Mariastella Gelmini, il coordinamento regionale di Forza Italia – nell’occasione rappresentato dalla vice Gabriella Maffioletti – ha voluto ringraziare il Ministro per quanto si sta prodigando per la nostra Regione, che come l’intera nazione sta pagando gli effetti della pandemia sul piano economico, sociale e sanitario.

Un sentito apprezzamento al Ministro Gelmini per le parole usate nel suo discorso con cui ha trasmesso la fiducia e la volontà di una nuova ripartenza da parte del Governo che, come ha ribadito, ha il dovere di approvare con urgenza tutti i provvedimenti che consentiranno al Paese di uscire da questa drammatica situazione.

Gelmini ha ribadito anche il ruolo centrale di Forza Italia all’interno di questo Governo di unità nazionale, sottolineando come la storia del movimento forzista non sia terminata e la sua funzione non sia affatto esaurita. Esiste , infatti, un vasto numero di cittadini che ancora guardano ai moderati, europeisti e liberali per i quali Forza Italia è e resterà ancora a lungo un punto di riferimento.

Ripatire e far funzionare il Pnrr significa soprattutto non accentrare le risorse ma metterle a terra per aggredire i divari non solo di territori, ma anche per dare risposte a giovani e donne. La scommessa principale è al momento quella di mettere da parte le litigiosità e dare prova di unità. Regioni, Province e Comuni saranno quindi chiamati a un ruolo di protagonismo ma anche di collaborazione, ricucendo distanze e divisioni anche sul piano concernente la strada che potrebbe portare alle autonomie differenziate che va rivista e ammodernata.

Il Coordinamento regionale Forza Italia TAA