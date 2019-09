FORZA ITALIA – SENIORES TRENTINO ALTO ADIGE * MANIFESTAZIONE A MILANO: BERLUSCONI, « I RAPPRESENTANTI SIANO PROMOTORI DI INIZIATIVE REGIONALI »

Grande manifestazione ieri, 28 settembre 2019 a Milano al Teatro Manzoni per parlare del ruolo dei Seniores e delle pensioni degli Italiani.

La manifestazione, organizzata dal Coordinatore Nazionale Seniores on. Enrico PIANETTA e dall’avvocato Cristina ROSSELLO, è stata suggellata dalla presenza del Presidente Silvio BERLUSCONI, che, in grande forma ha richiamato il ruolo di Forza Italia quale elemento equilibratore di centro nell’alveo del Centrodestra nel contesto politico del Paese.

Centrodestra che senza Forza Italia sarebbe una destra, dominata dai sovranismi, che non raggiungerebbero mai la maggioranza e non sarebbe in grado di governare. Infatti i Paesi nazionalisti sovranisti, limitando i propri interessi solo ai confini nazionali, non riescono a collaborare tra loro e “regalano” scontri, guerre e lutti ai loro popoli come è avvenuto nel secolo scorso in Europa.

Il Presidente ha sollecitato i Seniores, il loro Rappresentante Nazionale, on. Enrico PIANETTA, e i Rappresentanti regionali (per il Trentino Alto Adige il nostro resp. Antonio Radice) a farsi promotori di programmi e di iniziative regionali per fare sì che Forza Italia recuperi l’altra Italia, cioè i sette milioni di Italiani moderati che si astengono dal voto garantendo loro il sostegno di tutto il Movimento.

*

Resp. Regionale Seniores

Radice Giannantonio