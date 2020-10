FONTANA – FEDRIGA – FUGATTI – SOLINAS – TESEI – ZAIA (LEGA) * SCUOLA E PANDEMIA: « RINVIARE IL CONCORSO STRAORDINARIO PER GLI INSEGNANTI è UN ATTO OPPORTUNO E DI BUONSENSO »

Rinviare il concorso straordinario per gli insegnanti è un atto opportuno e di buonsenso. In un momento in cui è necessario porre rinnovata e massima attenzione per contrastare la pandemia, insistere per svolgere un mega concorso mettendo a repentaglio la salute di tante persone pensiamo non sia la strada giusta da seguire.

Come governatori della Lega chiediamo di porre fine a questo inutile braccio di ferro e di rinviare la prova, così come è già accaduto per altre categorie”.

Così i governatori della Lega Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, Christian Solinas, Donatella Tesei e Luca Zaia.