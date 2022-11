FONDIMPRESA TRENTO * 15 ANNI ATTIVITÀ: « IL CONVEGNO “BUONA FORMAZIONE“ CON LUNELLI – TANCREDI – BISESTI, A “FERRARI INCONTRI” (29/11 ORE 09.00)

16.48 - lunedì 28 novembre 2022

In occasione del quindicesimo anniversario, l’articolazione territoriale Fondimpresa Trento organizza per domani, 29 novembre, dalle 9.00 alle 12.00 presso Ferrari Incontri, il convegno “Fondimpresa Trento: il successo di 15 anni di buona formazione e bilateralità efficace”.

L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire il ruolo della formazione continua nel contesto della più ampia filiera della formazione. In Trentino, con la Provincia e la sua Agenzia del Lavoro, le istituzioni scolastiche e l’Università, Fondimpresa partecipa a un sistema integrato che può sostenere e sviluppare le competenze e i comportamenti dei giovani e dei lavoratori, e così rafforzare la loro occupabilità e la competitività dell’impresa.

Di seguito l’estratto del programma:

15 ANNI DI BUONA FORMAZIONE E BILATERALITÀ EFFICACE

MARCELLO LUNELLI – Presidente Fondimpresa Trento

ALAN TANCREDI – Vicepresidente Fondimpresa Trento

INTERVENTO

MIRKO BISESTI – Assessore all’istruzione, università e cultura PAT

STORIE AZIENDALI DI FORMAZIONE PER L’INNOVAZIONE CONTINUA

LUCA ARIGHI – ADIGE Spa

SARA CAMPEDELLI – AQUAFIL Spa

ALBERTO DANESE – MECCANICA DEL SARCA Spa

TAVOLA ROTONDA: I Fondi Interprofessionali verso obiettivi integrati con le Politiche attive del lavoro e gli strumenti di Orientamento permanente

RICCARDO SALOMONE – Presidente Agenzia del Lavoro della PAT

FLAVIO DEFLORIAN – Rettore Università di Trento

FAUSTO MANZANA – Presidente Confindustria Trento

LAURA ZOLLER – Dirigente scolastico ITT M. Buonarroti Trento

GIUSEPPE RIZZA – Dirigente scolastico ITT G. Marconi Rovereto

MICHELE BEZZI – Segretario Generale CISL del Trentino

INTERVENTO

ELVIO MAURI – Direttore Generale Fondimpresa