FONDAZIONE NORD EST *GIOVANI CHE ESPATRIANO: «BOCCIATA L’ITALIA, IN 13 ANNI 550MILA RAGAZZI SONO EMIGRATI VERSO PAESI AVANZATI»

rispetto a questi fattori è univoco: oltre nove expat su dieci li indicano come motivo per restare all’estero e circa due terzi dei giovani tuttora residenti nel Nord Italia come spinta ad andare via. Le basse retribuzioni, però, non vengono bocciate in sé ma piuttosto perché inadeguate sia rispetto al valore del lavoro svolto sia al costo della vita; nel primo caso rifà capolino la mancanza di meritocrazia.

La parola chiave, tuttavia, è “opportunità”: opportunità di crescita professionale in primis, volendo i giovani mettere a frutto quanto appreso negli studi, e poi opportunità economica e di apprendimento. Grazie ad una diversa cultura imprenditoriale, a realtà mediamente più grandi e orientate all’innovazione e alla conoscenza, molti Paesi esteri stanno beneficiando del flusso unidirezionale – per loro gratuito – di capitale umano dall’Italia, in particolare dalle sue regioni più ricche. Opportunità di crescere e di essere valorizzati è ciò che chiedono i giovani, i lavoratori di oggi e domani, in uscita già da diversi anni. Migliori opportunità potrebbero compensare, almeno in parte, le peggiori retribuzioni.