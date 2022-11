FONDAZIONE MACH * RICERCA: « A “SUPERQUARK“ (RAI 3) SI PARLERÀ DI GENOME EDITING E VITICOLTURA DEL FUTURO (25/11 – 15.00) »

19.20 - giovedì 24 novembre 2022

Fem domani a Superquark con la viticoltura del futuro.Venerdì 25 novembre, alle ore 15, su RaiTre. Venerdì 25 novembre, alle ore 15, su RaiTre la FEM sarà a Superquark “Prepararsi al futuro”. Nel servizio dedicato alla Nuova Agricoltura il prof. Mario Pezzotti, dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, intervistato da Giovanni Carrada con la regia di Rossella Li Vigni parlerà di genome editing e di viticoltura del futuro con un focus sulle attività di ricerca condotte da FEM in questo ambito. Il servizio segue quello andato in onda nelle scorse settimane sul tema delle foreste “intelligenti”, in particolare ricerca forestale e tree talk.