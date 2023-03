FONDAZIONE MACH * MOSTRA AGRICOLTURA – TRENTO: « GRANDE PARTECIPAZIONE NELLO STAND PAT-FEM, DEDICATO A CLIMA – RISORSA IDRICA – SUOLO »

14.33 - domenica 19 marzo 2023

Alla Mostra dell’agricoltura, che chiuderà i battenti questa sera nel quartiere espositivo di via Briamasco a Trento, sta riscuotendo grande partecipazione di pubblico lo stand della Provincia autonoma di Trento e della Fondazione Edmund Mach che suscita l’interesse di tante famiglie sul tema degli effetti del cambiamento climatico su due risorse preziose e centrali per la produzione agricola: il suolo e l’acqua.

Presso il Polo zootecnico curato dalla Federazione allevatori di Trento gli studenti dell’Istituto Agrario stanno facendo conoscere da vicino vacche da latte, cavalli, capre e conigli illustrando le loro caratteristiche a grandi e piccini.

Durante la due giorni nello stand PAT-FEM, sono presenti ricercatori e tecnologi per illustrare strumentazioni e applicazioni di sperimentazione tra le quali test per valutare la qualità agronomica di ammendanti utilizzati in agricoltura per migliorare la fertilità dei suoli, una stazione di rilievo che consente di rilevare la temperatura dell’aria, l’umidità, la bagnatura fogliare e al contempo di realizzare e inviare immagini fenologiche.

I visitatori possono toccare con mano i sensori che misurano l’ umidità e la temperatura del suolo, verificando di persona il comportamento dei sistemi di rilevamento elettrici immersi nel terreno e come reagiscono di fronte all’aggiunta di acqua o di calore. Anche i giochi didattici per piccoli “aspiranti scienziati” sono molto graditi dal giovane pubblico.

In mostra, presso lo stand curato dall’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne FEM con il supporto di Trentino Marketing, ci sono anche le pubblicazioni monografiche della Fondazione, la rivista della Provincia autonoma di Trento, Terra Trentina, e quella della Fondazione Mach, Terra di Mach.