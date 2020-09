(leggi le altre news di Opinione) FONDAZIONE ITALIA – USA * COVID-19: « RINNOVATO IL BANDO PER BORSE STUDIO SPECIALI, OLTRE ALLE 1.000 GIà EROGATE OGNI ANNO PER IL MASTER ONLINE ” GLOBAL MARKETING, COMUNICAZIONE E MADE IN ITALY “ E’ stato rinnovato il bando per le borse di studio speciali Covid-19 a copertura parziale che saranno assegnate dalla Fondazione Italia USA, oltre alle 1000 già erogate ogni anno, per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Sono state bandite ulteriori 100 borse di studio. La scadenza per le domande è il 15 novembre 2020. Le borse di studio saranno dirette a giovani laureati meritevoli, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto in questo momento di particolare difficoltà economica. Saranno valutate anche domande di imprenditori e professionisti che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali, privilegiando start-up e imprese che hanno come mercato principale gli USA, nonché quadri aziendali referenziati da aziende. Il Master, che ha l’adesione di numerose personalità istituzionali ed è diretto dalla prof. Stefania Giannini, garantisce l’accesso a un prodotto formativo di respiro internazionale. La Fondazione Italia USA, per l’impegno dei suoi programmi formativi quali il master, e i valori da questi trasmessi, fa parte ufficialmente del programma UNAI – United Nations Academic Impact lanciato dal segretario generale dell’ONU nel 2010.

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/05/FONDAZIONE-ITALIA-USA.jpg 254 424 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-09-16 15:59:07 2020-09-16 15:59:07 Fondazione Italia - USA * Covid-19: « rinnovato il bando per borse studio speciali, oltre alle 1.000 già erogate ogni anno per il master online " Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy "