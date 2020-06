FONDAZIONE ITALIA USA *4 LUGLIO – INDEPENDENCE DAY: « PER IL NOSTRO 15MO ANNIVERSARIO LO SPECIALE FRANCOBOLLO DIGITALE, TIRATURA LIMITATA DI 3.000 ESEMPLARI »

Il 4 luglio 2020, Independence Day e quindicesimo anniversario della costituzione della Fondazione Italia USA, vedrà la luce uno speciale francobollo digitale commemorativo emesso in tiratura limitata di 3.000 esemplari, al prezzo unitario di 10 euro.

Anche il francobollo digitale, proprio come quello cartaceo, può essere utilizzato per spedire, in questo caso E-cards. Ogni emissione ha una tiratura specifica, certa e limitata. Una volta acquistato il francobollo si può rivendere, può aumentare di valore nel tempo e può trovarsi allo stato di “nuovo” o “timbrato”. I francobolli digitali possono essere inseriti in album appositi, per realizzare una collezione completa.

Ogni francobollo è un oggetto digitale singolo, la cui storia e unicità è garantita dalla tecnologia blockchain: può essere infatti acquistato, collezionato o rivenduto esattamente come un francobollo cartaceo.

La Fondazione Italia USA ha scelto l’emissione tramite Bitstamps, la prima App nata per creare francobolli da collezione digitale, leader internazionale nel settore.