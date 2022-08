FONDAZIONE HIT E TRENTINO SVILUPPO * INNOVAZIONE: « FINANZIATO IL PROGETTO “3DOP”, 500 MILA EURO PER AGEVOLARE LA STAMPA 3D NELLE IMPRESE TRENTINE ED EUROPEE »

10.48 - martedì 09 agosto 2022

Finanziato il progetto 3DoP: oltre mezzo milione a HIT e ProM Facility. Fondazione HIT e Trentino Sviluppo si aggiudicano un progetto europeo per agevolare l’introduzione della stampa 3D nelle piccole e medie imprese trentine ed europee

Valutato positivamente 3DoP il progetto presentato da Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino e Trentino Sviluppo, insieme ad altri 33 partner europei, su un bando competitivo promosso dalla Commissione Europea per sostenere la crescita industriale attraverso la cooperazione interregionale. 3DoP riguarderà in particolare lo sviluppo di tecnologie e metodologie in grado di favorire l’adozione della stampa 3D (o fabbricazione additiva) da parte delle piccole e medie imprese.

Nel progetto sarà coinvolta ProM Facility, laboratorio di prototipazione rapida e stampa 3D di Polo Meccatronica Rovereto. 3DoP partirà a gennaio 2023 e si svolgerà complessivamente nell’arco di 36 mesi. Nella seconda metà del 2024 saranno pubblicati alcuni bandi rivolti alle imprese per la messa a disposizione di servizi volti ad agevolare l’adozione delle tecnologie. Il budget complessivo del progetto è di circa 14 milioni di euro e per la parte trentina è nell’ordine di 550 mila euro.