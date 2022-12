FONDAZIONE CARITRO * “MUSIC 4 THE NEXT GENERATION”: « AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO, IN PALIO PREMI PER 30 MILA EURO »

11.39 - giovedì 15 dicembre 2022

Al via la quarta edizione del concorso “Music 4 the Next Generation”, i giovani reinterpretano la musica classica. In palio premi per 30 mila euro e la possibilità di esibirsi in diverse regioni d’Italia. Apre alle iscrizioni il concorso per giovani band “Music 4 the Next Generation”, un’iniziativa promossa da Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cariverona, Fondazione Cariparo e grazie al sostegno delle Fondazioni di Jesi, Banca del Monte di Rovigo, CR Fabriano e Cupramontana.

Il concorso intende promuovere un approccio di interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, mette in palio un premio da 10 mila euro per il primo posto e 5 mila euro per i quattro secondi classificati. Non solo premi in denaro per la formazione e la crescita musicale, gli enti promotori si riservano la possibilità di offrire l’opportunità alle cinque band finaliste, di partecipare a concerti sui territori di riferimento delle Fondazioni.

Ridurre la distanza tra generazioni, pubblici e mondi musicali diversi: questo lo scopo del concorso. Ogni band è infatti chiamata a rielaborare tematica, armonica e ritmica di grandi classici. Sono ammessi al concorso “Music 4 the Next Generation” gruppi e band formati da un minimo di due componenti, senza limiti di genere musicale, ma l’età media non può superare i 35 anni e la maggior parte dei componenti deve essere residente o domiciliata in uno dei territori in cui le Fondazioni operano.

La prima selezione dei brani in concorso avverrà da parte di una giuria tecnica di rilevanza nazionale tramite l’ascolto degli mp3 caricati direttamente dai gruppi/band sul sito www.m4ng.it dedicato all’iniziativa.

Saranno scelte e rese pubbliche le quindici band, ammesse alle semifinali live il 9 giugno 2023 al teatro Ristori di Verona. In questa occasione verranno selezionati i cinque gruppi ammessi alla serata finale, prevista l’1 luglio 2023 al Teatro Capovolto di Trento nella cornice di Trento Aperta promossa dal Comune di Trento; la serata conclusiva vedrà il coinvolgimento di una prestigiosa orchestra che, sul palco, accompagnerà gli sfidanti nell’esecuzione dei brani.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il form dedicato all’iniziativa entro la mezzanotte del 14 aprile 2023.

Per info, regolamento ed iscrizioni è possibile visitare la pagina dedicata su www.m4ng.it