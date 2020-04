FONDAZIONE CARITRO * BILANCIO 2019: « RICAVI NETTI PER 20,5 MILIONI, 12 MILIONI DI AVANZO E OLTRE 7 MILIONI DI EROGAZIONE A FAVORE DEL TERRITORIO »

Per scorrere il bilancio Caritro 2019 cliccare QUI

Un bilancio in salute con ricavi netti per 20,5 milioni, 12 milioni di avanzo e oltre 7 milioni di erogazione a favore del territorio

Approvato dal Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro il bilancio di esercizio e missione dell’anno 2019. Ricavi ordinari netti in aumento del 58%, che si attestano a 20,5 milioni di euro, a fronte dei 12,9 milioni di euro nel 2018. Un risultato di Fondazione Caritro reso possibile dal recupero delle gestioni patrimoniali e dall’aumento dei dividenti percepiti nell’anno. Un bilancio di esercizio che si chiude con un avanzo superiore agli 11,7 milioni di euro al netto di accantonamenti al fondo rischi e oneri di 11,8 milioni di euro e svalutazioni per 4,7 milioni di euro.

“Le erogazioni complessive nel 2019 sono state 7,5 milioni di euro. Sono frutto di un piano strategico avviato nel 2015 – spiega Mauro Bondi, Presidente del Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro –che ha comportato una riorganizzazione dell’attività seguendo alcune linee guida tra cui, in primis, quello della prudenza nella gestione del patrimonio. Inoltre: diversificazione degli investimenti, riduzione del rischio rispetto a singoli emittenti e incremento delle disponibilità finanziarie. Una politica che sta ripagandoci anche in questi tempi particolare volatilità dei mercati finanziari. La natura privatistica di Fondazione Caritro e la comunità d’intenti dei propri Organi di funzionamento hanno permesso di reagire con rapidità anche all’emergenza Covid-19 definendo ed implementando risultati concreti e tangibili”.

Il patrimonio netto al 31.12.2019 di Fondazione Caritro si attesta ad oltre 397 milioni di euro, i fondi a sostegno dell’attività di Istituto salgono a circa 27 milioni di euro, di cui oltre 13 milioni di euro al Fondo Stabilizzazioni delle erogazioni che garantirà le erogazioni future in caso di avanzi non capienti.

I ricavi ordinari al lordo delle rettifiche per svalutazioni/rivalutazioni ammontano a circa 25 milioni di euro (19 milioni di euro nel 2018), una crescita consentita dall’aumento dei dividendi e proventi assimilati pari a circa 17,9 milioni di euro nel 2019 (12,2 milioni di euro nel 2018) in particolare percepiti dalle partecipazioni azionarie in società non quotate.

A fine 2019 il totale attivo è stato di circa 460 milioni di euro, in crescita rispetto ai 441 milioni di euro dell’anno precedente, mentre le immobilizzazioni finanziarie e gli strumenti finanziari non immobilizzati a valore contabile risultano pari a 452 milioni di euro, in aumento (8,9%) rispetto alla chiusura del 2018.

Il valore di mercato (fair value) delle immobilizzazioni finanziarie e degli strumenti finanziari ammonta a 545 milioni di euro, in crescita rispetto al valore di fine 2018.

Il Direttore Generale Filippo Manfredi ricorda che “il 2019 è stato caratterizzato dalla re-impostazione di alcuni investimenti: questo ha comportato la dismissione, nella prima metà dell’anno, di tutte le gestioni patrimoniali con l’intento di sottoscrivere un Fondo Comune di investimento FCP SIF multi-comparto. Una sottoscrizione che è avvenuta nei primi mesi del 2020, la Fondazione sì è quindi trovata con un’elevata disponibilità liquida pronta per essere investita. Nel 2019 è stato incrementato il peso della componente illiquida con la sottoscrizione di 6 nuovi fondi con l’obiettivo di decorrelare gli investimenti dal mercato, di aumentare la diversificazione geografica, settoriale e valutaria, ma anche per generare un rendimento nel medio e lungo periodo.”

Nel 2019, ai ricavi ordinari, si aggiungono proventi straordinari per oltre 10 milioni di euro riferibili principalmente alle cessioni di partecipazioni immobilizzazioni finanziarie e svalutazioni di circa 5 milioni di euro riferibili a fondi immobiliari (Fondo Clesio e Fondo Augusto).

I costi sostenuti per il funzionamento della Fondazione ammontano a 14 milioni di euro (7,2 milioni di euro nel 2018), di questi 11,8 milioni di euro (5 milioni di euro nel 2018) riferibili principalmente ad accantonamenti al fondo rischi ed oneri a copertura di operazioni immobiliari avvenute in precedenti esercizi (Fondo Clesio e CIS S.p.A.). Diminuiscono i costi per la gestione del patrimonio, l’incidenza sul patrimonio gestito si attesta a 0,01%.

Nel corso del 2019 gli stanziamenti sono stati quindi 7,5 milioni di euro. Sono 228 i progetti sostenuti, 169 le realtà beneficiarie e 17 le iniziative di origine interna e 14 i bandi pubblicati. Sono 4 i settori principali di intervento: 3.130.000 euro per la “ricerca scientifica” e 1.670.000 euro per il comparto “arte, attività e beni culturali”, quindi 1.525.192 euro per “volontariato, filantropia e beneficenza” e 870 mila euro per “istruzione, educazione e formazione”.

“Scopo della Fondazione – commenta Elena Tonezzer, Presidente del Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro – è quello di intervenire a favore della comunità e di collaborare con le istituzioni del territorio, diventando una risorsa generativa e con autonomia di pensiero grazie al patrimonio economico e di professionalità che gestisce. Una realtà dalle radici storiche e solide, ma dinamica: lo ha mostrato anche in questa situazione di emergenza, intervenendo tempestivamente in diversi ambiti per portare il proprio aiuto”.

Il Comitato di Indirizzo viene integrato con nuovi componenti per il periodo 1 maggio 2020 – 30 aprile 2025. “Abbiamo nominato- spiega la Presidente Elena Tonezzer – Luca Moschini, designato dalla Camera di Commercio, Michele Andreaus e Stefano Manara designati dalla Provincia autonoma di Trento e Lorenzo Manfredi designato dal Comune di Rovereto “.

Il bilancio di esercizio e di missione è interamente consultabile in modalità sfogliabile, direttamente sul sito di Fondazione Caritro, nella sezione dedicata https://www.fondazionecaritro.it/fondazione/documenti