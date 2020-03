FONDAZIONE BRUNO KESSLER * #IORESTOACASA: « I BAMBINI ESPLORANO IL MONDO DIRETTAMENTE DA CASA CON KIDS GO GREEN »

I bambini che da casa in questi giorni vogliono scoprire il mondo possono contare su Kids Go Green #IoRestoACasa, un’iniziativa della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con la cooperativa sociale Kaleidoscopio e supportata da ITAS Mutua e Cassa Centrale Banca.

Tutti i percorsi multimediali sono progettati da educatori esperti e, tappa dopo tappa, offrono sempre nuovi argomenti da approfondire. Si può seguire una spedizione geografica nelle regioni d’Italia, alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche e visitare alcuni tra i musei più belli del mondo. Oppure viaggiare nel tempo, per saperne di più sulle antiche civiltà, ma anche conoscere i grandi scienziati della storia e seguire i suggerimenti per fare degli esperimenti scientifici a casa.

I percorsi sono a libero accesso e riportano la fascia di età consigliata, principalmente fra i 6 e i 14 anni. Con il passare dei giorni, verranno aggiunte sempre nuove tappe per proseguire nelle esplorazioni. Caratteristiche del progetto sono l’alta qualità dei contenuti e la struttura partecipativa dei percorsi, in modo che bambini e ragazzi vengano coinvolti non soltanto a scoprire e imparare ma anche a svolgere delle attività creative.

“Se è vero che la quantità di materiale a disposizione online è immensa”, spiega Annapaola Marconi, ricercatrice FBK, “per le famiglie risulta molto difficoltoso individuare il materiale adatto all’età del bambino, in grado di catturarne l’attenzione e, soprattutto, con un alto valore dal punto di vista didattico o educativo. Il materiale associato a ogni tappa di Kids Go Green #IoRestoACasa nasce da un lavoro accurato di realizzazione e di selezione di documentari, video-lezioni, audio-racconti e altre risorse multimediali. A ogni tappa associamo una proposta di attività che vede il bambino protagonista, un lavoro creativo o di approfondimento che permette anche ai più piccoli di vivere in prima persona l’argomento trattato e di esprimere, attraverso la propria interpretazione, quanto appreso”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di supportare i bambini, i ragazzi e le loro famiglie in questo periodo di emergenza e fa parte della piattaforma Kids Go Green, già utilizzata da diverse scuole in Trentino e in alcuni Comuni dell’Emilia Romagna per promuovere una mobilità casa-scuola più sostenibile e che dal 2016 ha coinvolto 27 scuole e 2985 bambini.

Kids Go Green #IoRestoACasa si inserisce fra le opportunità dell’iniziativa FBK #menoviruspiùconoscenza.

– I percorsi sono fruibili da tutti collegandosi a Kids Go Green #IoRestoACasa. LINK