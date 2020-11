FONDAZIONE ALTAGAMMA *  “ PREMIO GIOVANI IMPRESE “: « RIVELATI I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE, VICINANZA AI TERRITORI ED INNOVAZIONE I VALORI DEI FUTURI PROTAGONISTI » (I NOMI)

Fondazione Altagamma, che riunisce le migliori aziende italiane d’eccellenza, annuncia i vincitori della sesta edizione del PREMIO GIOVANI IMPRESE – Believing in the Future finalizzato a valorizzare e sostenere le imprese emergenti dell’alto di gamma che operano nei settori rappresentati da Altagamma.

Il PREMIO GIOVANI IMPRESE è un programma di mentorship e di sviluppo strategico dedicato alle aziende che, per qualità di prodotti e servizi e per le potenzialità di crescita a medio termine, rappresentano il futuro del lusso italiano. Partner del Premio: Borsa Italiana, ELITE e SDA Bocconi.

“La valorizzazione dei Talenti manifatturieri, manageriali e imprenditoriali, è un elemento cruciale per la competitività del sistema italiano dell’alto di gamma in questo nuovo contesto macro-economico”, dichiara Laudomia Pucci, Vice Presidente di Altagamma per i Talenti e il Capitale Umano. “Saper innovare e comprendere i valori del nuovo consumatore sarà sempre più strategico. Il Premio Giovani Imprese intende sostenere quelle realtà imprenditoriali che stanno seguendo un percorso promettente di consolidamento sul mercato italiano e globale”.

“La Giuria del Premio Giovani Imprese ha fatto un lavoro molto analitico in un momento complesso come questo 2020 e non sorprende che le caratteristiche comuni alle Imprese vincitrici riflettano le tendenze e i valori distintivi dell’industria culturale e creativa di alta gamma”, aggiunge Stefania Lazzaroni, Direttore Generale di Altagamma. “Sostenibilità, legame con il territorio e una ricerca innovativa nello stile e nei materiali sono elementi costitutivi del DNA di queste giovani aziende che – proprio in virtù di questo – ben rappresentano il nuovo umanesimo italiano”.

I SETTE VINCITORI 2020 SONO:

Giuseppe Buccinnà per la categoria MODA

Colé Italia per la categoria DESIGN

Faraone Mennella per la categoria GIOIELLERIA

Pepe in Grani per la categoria ALIMENTARE

Konner per la categoria VELOCITÀ

Casa Fantini per la categoria HOTELLERIE & WELLNESS

Respectlife per la categoria INNOVATION

L’ADVISORY BOARD DEL PREMIO GIOVANI IMPRESE DI ALTAGAMMA

Silvia Baruffaldi, Auto&Design; Gilda Bojardi, Interni; Alba Cappellieri, Museo del Gioiello Vicenza; Cesare Cunaccia, Giornalista e Docente; Luca Dini, AD Italia e Traveller; Barbara Lunghi, Borsa Italiana; Livia Peraldo Matton, Elle Decor Italia; Nicoletta Polla-Mattiot, How to Spend It – Il Sole 24 Ore; Fernanda Roggero, Il Sole 24 Ore; Maurizio Rossi, H-Farm e Sara Sozzani Maino, Vogue Italia e Vogue Talents.

I vincitori del Premio (brand italiani, con presenza anche all’estero) sono nominati dalla Presidenza di Altagamma sulla base di tre finalisti per ciascuna categoria identificati da un Advisory Board composto da autorevoli professionisti esperti dei diversi settori.

Le categorie riflettono i diversi settori presenti in Altagamma e la trasversalità delle industrie culturali e creative high-end. Nel 2020 è stata però introdotta anche una nuova categoria: il premio Innovation è assegnato infatti a realtà che hanno rivoluzionato approcci o modelli di business in ambiti diversi – tecnologie/digitale, sostenibilità – ma di interesse per le imprese culturali e creative.

I BENEFIT PER LE AZIENDE PREMIATE

Il PREMIO GIOVANI IMPRESE – Believing in the Future è un riconoscimento unico nel suo genere che anche grazie ai suoi partner offre ai vincitori una serie di benefici ad alto valore aggiunto:

Membership annuale ad Altagamma per partecipare alle iniziative della Fondazione e Mentorship ad hoc costituita da una serie di incontri con le Imprese Socie Altagamma

Assessement individuale e partecipazione a percorso formativo online da parte di Borsa Italiana

Accesso al programma di training da parte di ELITE

Corsi di formazione executive da parte di SDA Bocconi

I VINCITORI 2020

Moda: GIUSEPPE BUCCINNÀ

Le collezioni di Giuseppe Buccinnà si sviluppano all’interno di uno scenario tecno-creativo in cui tagli e geometrie chirurgiche descrivono un linguaggio da un’angolazione filosofica intimista. Il nero è preminente e, mescolandosi al colore, acquisisce una sensualità tangibile, materica. Identità, innovazione, ricerca di nuovi sistemi di produzione orientati verso un business etico e uno sviluppo sostenibile si pongono come linee guida, partendo dalla fruizione di materie prime certificate e garantite. www.giuseppebuccinna.eu

Design: COLÉ ITALIA

Colé Italia è un brand che produce mobili, oggetti e complementi dall’alto valore estetico già insignito di importanti premi internazionali, tra cui Le Palmarès de l’ArchiDesignClub by Muuz. Fondato da Matteo De Ponti e Laura Macagno, propone un nuovo modo di fare design, basato su una sofisticata ricerca espressiva, molto vicina al mondo dell’arte, e su un’inedita collaborazione fra tutti i protagonisti della catena produttiva. Le collezioni, che nascono dall’incontro con designer d’elezione, sono frutto di riflessioni sui mobili della memoria e di un gusto colto per la contaminazione di segni, materiali e culture. www.coleitalia.com

Gioielleria: FARAONE MENNELLA

Faraone Mennella nasce dall’intuizione creativa dei suoi Fondatori Roberto Faraone Mennella e Amedeo Scognamiglio, designer e visionari del Made in Italy. Grazie all’incontro con Sarah Jessica Parker, le creazioni di Faraone Mennella fanno il loro debutto nella serie Sex&TheCity nel 2002. A Neiman Marcus, nello stesso anno, seguono Saks 5th Avenue, Bergdorf Goodman, Harrods, Lane Crawford, Harvey Nichol’s e tutte le più prestigiose boutique del mondo. Nel 2011 apre la prima boutique monomarca a Londra; segue Capri nel 2012 e NYC nel 2015. Dopo la prematura scomparsa di Roberto Faraone Mennella, Amedeo Scognamiglio resta il Creative Director e unico proprietario. www.faraonemennella.com

Alimentare: PEPE IN GRANI

Pepe in Grani si trova a Caiazzo, un borgo dell’alto casertano, all’interno di un palazzo del Settecento. Nasce nel 2012 dall’idea di una pizza “altra” di Franco Pepe, già Cavaliere del Lavoro e recentemente nominato Cavaliere al merito della Repubblica per essersi distinto durante l’emergenza Covid-19. La pizza di Franco Pepe è in grado di uscire dal folklore in cui da secoli è relegata, diventando contemporanea, e di entrare nel mondo dell’alta cucina, innovando la tradizione con l’interpretazione dell’artigiano della pizza, che utilizza prodotti locali di grande qualità e dai sapori autentici. Pepe in Grani valorizza il territorio scegliendo le sue eccellenze alimentari e collaborando con i suoi professionisti: agronomi, nutrizionisti, agricoltori. www.pepeingrani.it

Velocità: KONNER

Konner nasce nel 2002 ad Amaro (Udine) dall’esperienza nel mondo delle energie rinnovabili di Sergio Bortoluz. Grazie alla tecnologia progettuale e costruttiva, Konner produce sia i motori che gli elicotteri. Tutti i componenti sono interamente progettati all’interno dell’azienda, che ha ideato un motore aeronautico che utilizza biocarburanti e carburanti ad alta reperibilità, per poter fornire un prodotto ai Paesi in via di sviluppo in grado di portare i servizi essenziali alle persone come: primo soccorso medico, trasporto di medicinali, acqua potabile e viveri in zone non raggiungibili o mal servite, potendo in tal modo instaurare un servizio umanitario capillare. www.konnerhelicopters.com

Hotellerie & Wellness: CASA FANTINI

Casa Fantini è un concept hotel 5 stelle sulle sponde del Lago d’Orta, un luogo che la sua padrona di casa, Daniela Fantini, ha saputo raccontare con grande emozione all’architetto Piero Lissoni, in modo da riuscire a trasformare una visione che nasce dal suo amore per lo spirito del mondo dove è cresciuta, in una sorta di buen retiro, che trova nell’acqua e nel concetto laketime una costante evoluzione del suo dna. Volutamente con solo 11 camere, ha uno stile contemporaneo e raffinato, un mix equilibrato di design e dettagli d’epoca. Il cuore di Casa Fantini è la lounge, intima e inondata di luce, da qui la vista accarezza il giardino, progettato da Paghera, e si spinge oltre cercando il lago, nel silenzio del Borgo di Pella (Novara). www.casafantinilaketime.com

Innovation: RESPECTLIFE

Respectlife è una startup innovativa a vocazione sociale che, senza l’impiego di sostanze tossiche pericolose per l’uomo e l’ambiente, produce tessuti high tech con proprietà antimicrobiche, resistenti allo strappo, all’abrasione, alle macchie e anallergici. Il know-how dei tre fondatori – Alberto Castoldi, Cristina Sabbadini e Mirella Civardi – ha creato soluzioni tessili che si stanno testando in ambito ospedaliero per la protezione della salute; perfetti per la casa e per l’industria della moda perché traspiranti, leggeri, resistenti e di lunga durata. I tessuti Respectlife sono progettati per un completo riciclo, nel pieno rispetto della sostenibilità. www.respectlife.it

