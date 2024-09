FLP TN-AA * DEROGA A PROPORZIONALE E BILINGUISMO: “ BENE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEI 6 PAB, ORA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEGLI UFFICI STATALI”

20.10 - giovedì 26 settembre 2024

Apprendiamo con grande soddisfazione che la Commission dei Sei della Provincia Autonoma di Bolzano, ha approvato ieri uno schema di norma di attuazione che prevede di derogare alla proporzionale ed al bilinguismo per le assunzioni a tempo determinato negli Uffici Pubblici statali.

Da alcuni anni la FLP (vedi ultimo comunicato stampa allegato) è impegnata a chiedere all’autorità politica ed alle Istituzioni locali, anche con lettere al Presidente della Repubblica, la deroga al patentino di bilinguismo in Alto Adige per far fronte alle gravissime carenze di personale negli Uffici statali (INPS, INAIL, MINISTERO INTERNO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO FINANZE, MISE, MIT ecc…) ed in quelli delle Agenzie Fiscali (Agenzia Entrate, Agenzia Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio) che oramai sono ridotti al collasso.

Spesso i concorsi banditi con grandi sforzi e sacrifici dal locale Commissariato del Governo (anch’esso ridotto a poche decine di impiegati), vanno deserti e/o nelle migliori delle ipotesi vedono la partecipazione di pochissimi concorrenti. Ciò, crea negli Uffici, l’assenza di centinaia e centinaia di funzionari/assistenti/operatori che provoca in molti casi, gravi disfunzioni che si riflettono sui cittadini della provincia di Bolzano che non si vedono assicurati neanche i servizi minimi essenziali, quali una semplice risposta telefonica, richieste informazioni e quant’altro. Per non parlare dei gravi ritardi accumulati nei confronti dei contribuenti ed imprese in fatto di mancati rimborsi nei termini e/o di lentissime prestazioni tecniche/amministrative.

La FLP seguirà con grande attenzione l’evoluzione della predetta proposta della Commissione dei Sei che pone un primo tassello nella possibile soluzione delle carenze di organico a tempo determinato.

Esso comunque non sarà bastevole per riallineare definitivamente le piante organiche degli Uffici così come sta avvenendo nella altre parti del Paese, fino a quando non si deciderà di assumere definitivamente ed a tempo indeterminato tutto il personale mancante.

​​​​​​​​La Segreteria Regionale F.L.P.

​​​​​ Giuseppe Vetrone