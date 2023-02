FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI / TN-AA * VETRONE E URGESI, « BUONI PASTO ELETTRONICI “YES! TICKET”, UN DISASTRO »

23.38 - martedì 21 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

BUONI PASTO ELETTRONICI YES! TICKET – UN DISASTRO

La Yes Ticket srl di Milano risulta essere aggiudicataria del lotto 3 (lotto che comprende il territorio geografico del Trentino Alto Adige), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa al personale in servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, mediante i buoni pasto elettronici. La nostra segreteria FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” riceve continuamente segnalazioni e proteste da parte di centinaia di dipendenti pubblici di Trento e di Bolzano che lamentano la difficoltà e spesso l’impossibilità di utilizzare i nuovi buoni pasto elettronici Yes! Ticket. Il motivo è semplice. Parte degli esercizi commerciali della Regione non hanno aderito alla convenzione.

Noi abbiamo contattato e ci siamo adoperati con alcuni responsabili della ristorazione e di taluni esercizi commerciali di Trento e Bolzano per capire le ragioni della mancata adesione e questi, candidamente, ci hanno risposto che la provvigione richiesta dalla Yes! Ticket è molto alta. Quindi, economicamente non conveniente e per questo non aderiscono alla convenzione.

Tutto ciò sta danneggiando enormemente i dipendenti degli Uffici che, non solo non possono fare una regolare e dovuta pausa pranzo ma, addirittura, si ritrovano con un pugno di mosche in mano, visto che i loro buoni pasto non li ritira quasi nessuno e non sono spendibili neanche in alcuni supermercati. Le maggiori criticità arrivano da quei dipendenti in servizio nei piccoli comuni e nelle valli Trentine e Altoatesine. Alcuni ci dicono che per loro il nuovo buono pasto è inservibile perché nessuno lo accetta. Oramai da mesi, sono costretti a portarsi la “merenda” in Ufficio. Un po’ come avveniva 30/40 anni fa per i bambini a scuola.

A nostro avviso, per questi lavoratori, quasi obbligati a stare nello stesso ambiente di lavoro per una giornata intera, al danno economico si sta aggiungendo anche quello derivante dal mancato “recupero psicofisico” che si attiva durante la “pausa pranzo” e che è statuito dalle norme europee e dai contratti collettivi di lavoro. Una cosa indecente ed insopportabile per un Paese che si dice moderno ed efficiente.

Rammentiamo che il buono pasto è un diritto acquisito del dipendente, sostituisce le mense aziendali obbligatorie e come tale dovrebbe essere spendibile in ogni luogo e senza vincoli. Per fare ciò basterebbe semplicemente erogarlo in busta paga. Dopodiché, ognuno ne farebbe il proprio uso, senza dover sottostare a vincoli e vessazioni da parte di un apparato che, oltretutto, non è capace di garantirne l’utilizzo.

Attualmente il valore dei buoni pasto è di 7 euro, quindi non garantirne la spendibilità, costa al lavoratore circa 140 euro al mese. Alcuni dipendenti ci dicono che pur di spenderli sono costretti ad andare a fare la spesa nel Veronese, laddove taluni supermercati della grande distribuzione li ritirano facilmente. Naturalmente anche in questo caso, il possessore si vede diminuire sensibilmente il potere di acquisto del buono pasto perché dovrà accollarsi il costo della benzina e dell’autostrada. Intanto, ci segnalano che alcuni esercizi commerciali che adesso accettano i buoni, hanno provveduto ad aumentare i prezzi del pasto. Difatti, mentre prima con un buono pasto da 7€ potevi consumare un primo e/o un’insalata con caffè, adesso bisogna aggiungere al buono tra i 2,90 e 3,40 euro (circa il 40% in più). Insomma, un disastro!

La FLP annuncia che immediatamente segnalerà e denuncerà il disservizio prodotto dalla Yes! Ticket direttamente alla CONSIP (Concessione Servizi Informatici Pubblici), Società per azioni controllata dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanze), per risolvere il problema dei Buoni Pasto.

Nel contempo, invieremo a tutti di Direttori degli Uffici della P.A. di Trento e di Bolzano una richiesta di intervento per farsi parte attiva con le Amministrazioni Centrali.

*

Per la Segreteria Regionale FLP

Giuseppe Vetrone- Carmelo Urgesi