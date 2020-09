FIVL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA VOLO LIBERO * PARAPENDIO E DELTAPLANO: « CANCELLATA CAUSA MALTEMPO L’EDIZIONE 2020 “FASSA SKY EXPO“ PREVISTA A CAMPITELLO DI FASSA (TN) TRA IL 25 E 27/9 »

“L’edizione 2020 della Fassa Sky Expo, l’importante esposizione di attrezzature per il volo in deltaplano e parapendio, prevista tra il 25 e 27 settembre a Campitello di Fassa (Trento), è stata cancellata per le incerte previsioni meteo.

È stato annullato anche l’appuntamento di hike & fly, vale a dire escursionismo e volo, che avrebbe fatto da contorno all’importante esposizione.

Gli organizzatori dell’associazione Icarus Flying Team rimandano tutto al prossimo anno.”