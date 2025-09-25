Popular tags:
News immediate,
non mediate!
LANCIO D'AGENZIA

FININVEST * CALDIO – AC MONZA: «CESSIONE, FINALIZZATO IL PRIMO CLOSING CON “BECKETT LAYNE VENTURES”»

11.41 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativo alla cessione dell’AC Monza Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025.

A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026.

