FILIPPO DEGASPERI – (CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO – “ONDA”) * VIDEO DA SOCIAL: «I CONSIGLIERI DEL “NO”, IN TRENTINO»

01.52 - mercoledì 23 ottobre 2024

Video e testo tratti da profilo Facebook del Consigliere Filippo Degasperi (Provincia autonoma Trento – “Onda”).

In Aula provinciale abbiamo consiglieri che inventano NO detti su opere inesistenti o meglio, promesse e che loro non sono stati capaci di realizzare. Quegli stessi consiglieri che azzerano i fondi per l’ospedale di Cavalese (a cui saremmo noi a dire di no), che votano contro le barriere antirumore per Marter (ma davanti ai sindaci della Bassa Valsugana provano a dare la colpa ad altri).

Senza dimenticare i consiglieri che sembrano non aver nemmeno letto gli atti di cui parlano.

Filippo Degasperi

