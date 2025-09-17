FIGC * ESAMI COVERCIANO: «ECCO I NUOVI ALLENATORI UEFA A, TRA I NEO TECNICI ANCHE LEONARDO BONUCCI» (ELENCO ABILITATI)

14.57 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SCUOLA ALLENATORI

Superati gli esami di Coverciano, ecco i nuovi allenatori UEFA A: tra i neotecnici anche Leonardo Bonucci. L’assistente del Ct Gattuso è risultato il migliore del corso insieme all’attuale match analyst del Como Women, Laura Brambilla. Superati gli esami di Coverciano, ecco i nuovi allenatori UEFA A: tra i neotecnici anche Leonardo Bonucci.

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A che nei giorni scorsi hanno superato a Coverciano gli esami finali del corso. Si tratta del secondo massimo livello formativo per un tecnico (oltre c’è solo il cosiddetto ‘Master’, il corso UEFA Pro) la cui qualifica abilita a guidare tutte le squadre maschili fino alla Serie C e tutte le squadre giovanili, incluse le Primavera, e le femminili, comprese quelle partecipanti al campionato di Serie A. Con la licenza UEFA A è possibile inoltre essere tesserati come allenatori in seconda nei massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A.

Alla luce degli esami sostenuti, i migliori del corso sono risultati essere l’attuale match analyst del Como Women, Laura Brambilla, e l’assistente del Ct Gattuso in Nazionale, nonché quarto giocatore di sempre per presenze in azzurro (121) – e campione d’Europa nel 2021 – Leonardo Bonucci.

Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare da Roberto Crivella – già collaboratore di Mourinho al Fenerbahce – Massimo Crivellaro, attuale collaboratore di Montella nella nazionale turca, e Daniele Dessena, ex calciatore – tra le altre – di Cagliari, Brescia e Sampdoria e attuale allenatore in seconda della Pro Patria.

Tra i neotecnici UEFA A non mancano ulteriori nomi conosciuti del calcio italiano, come Gabriel Paletta, oggi collaboratore di Cuesta al Parma e che può vantare anche tre presenze in azzurro da calciatore, e Miguel Veloso, ex centrocampista di Genoa e Verona e attuale collaboratore di Ivan Juric all’Atalanta. E poi ancora, vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Davide Brivio, Marino Defendi, Pablo Gonzalez e Davide Marchini.

Di seguito l’elenco completo degli abilitati:

Giovanni Abate, Omar Albertini , Michele Anaclerio, Leonardo Bonucci, Laura Brambilla, Davide Ernestin Brivio, Marco Capparella, Claudio Ciferri, Marco Coppa, Concetta Credentino, Massimo Crivellaro, Giulia D’Elia, Marino Giovanni Defendi, Daniele Dessena, Roberto Di Maio, Andrea Esposito, Mavillo Gheller, Alessandro Ghillino, Filippo Giordano, Pablo Andres Gonzalez, Simone Gori, Riccardo Leardi, Corrado Maida, Fabio Malaguti, Davide Marchini, Roberto Merella, Alessandro Miramari, Luigi Molino, Gabriel Paletta, Gianni Pellacani, Fabio Picone, Luis Miguel Pinto Veloso, Alessandro Pontarollo, Andrea Quaresmini, Daniele Riganti, Gianluca Maria Rorato, Massimo Sala, Eros Schiavon, Sebastiana Sedda, Francesco Sgambati, Mario Tacchinardi e Antonio Tramontano.