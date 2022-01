FIASO – FEDERAZIONE ITALIANA AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE * COVID: « RICOVERI IN OSPEDALI SENTINELLA, TASSO DI CRESCITA MINIMO ALLO 0,4% »

15:07 - 26/01/2022

Il tasso di crescita scende al minimo: il numero dei ricoveri monitorati dagli ospedali sentinella di Fiaso nell’ultima settimana fa registrare un aumento lievissimo dello 0,4%. La frenata nelle ospedalizzazioni è la più evidente degli ultimi tre mesi: nella settimana 11-18 gennaio l’incremento era stato del 7,1% e tra il 4-11 gennaio la crescita era stata del 32%.

La curva dei ricoveri si sta raffreddando ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: diminuiscono del 2,5% i pazienti “per Covid”, ovvero coloro che hanno sviluppato la malattia da Covid e presentano sintomi respiratori e polmonari, mentre aumentano del 6,7% i pazienti “con Covid”, cioè positivi al virus ma in ospedale per la cura di altre patologie.

È quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. La rilevazione è stata effettuata in data 25 gennaio.

Il report dei 20 ospedali aderenti alla rete Fiaso evidenza, inoltre, un andamento differente tra ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive: da un lato crescono dell’1,4% le degenze nei reparti ordinari (proprio a causa di pazienti positivi ma con altre patologie), dall’altro diminuiscono dell’8% le presenze nelle rianimazioni.

Nei reparti ordinari di Malattie infettive e Medicina Interna Covid la percentuale di pazienti positivi al virus Sars-Cov-2 ma in cura per altre patologie (cardiologiche, ortopediche, urologiche, neurologiche, internistiche) è del 35%: un paziente su tre, come già evidenziato dagli studi Fiaso, scopre incidentalmente di avere l’infezione al momento del tampone pre-ricovero e viene dunque ricoverato in area Covid ma per assistenza specialistica di altro tipo.

“L’andamento differente dei ricoveri tra pazienti “per Covid” e “con Covid” ci dice che bisogna cominciare a concepire la gestione delle infezioni da Sars-Cov-2 su due piani: da un lato, i pazienti che richiedono l’isolamento e percorsi dedicati ma non hanno bisogno di competenze specialistiche per la cura del Covid, perché hanno altre patologie; dall’altro i malati, per lo più no vax, che hanno sviluppato la patologia Covid e necessitano di trattamento pneumologico, infettivologico o rianimatorio. Occorre ripensare il paradigma assistenziale e accelerare sulla realizzazione di strutture multispecialistiche per l’assistenza di pazienti positivi con altre malattie. Molte aziende si sono già organizzate con reparti dedicati a degenze ortopediche, oncologiche, neurologiche e chirurgiche di persone con infezione. Quella del virus è una realtà con cui sarà necessario convivere per molto tempo, quindi ritengo sia indispensabile affrontare strutturalmente il problema in vista di una eventuale recrudescenza in autunno”, commenta il Presidente Fiaso, Giovanni Migliore.

“La stabilizzazione dell’andamento dei ricoveri, a cui verosimilmente seguirà una discesa della curva, consentirà di alleggerire la pressione sugli ospedali e di concentrarci sul recupero della prestazioni sospese o rinviate”, prosegue Migliore.

Il focus sulle terapie intensive

In una settimana nei reparti intensivi negli ospedali sentinella Fiaso i ricoveri sono diminuiti dell’8% segnando per la prima volta in tre mesi una importante inversione di tendenza. In Rianimazione la stragrande maggioranza dei pazienti è costituita da soggetti con gravi sindromi respiratorie e polmonari che hanno sviluppato la malattia da Covid. La quota di degenti positivi al virus ma ricoverati per altre patologie (infarti, ictus, emorragie) è piuttosto residuale, pari all’8%.

Tra coloro che sono ricoverati “per Covid” i no vax sono il 60% del totale e tra i vaccinati in terapia intensiva comunque il 72% non aveva ancora fatto la terza dose.

Il focus sui pazienti pediatrici

Nella settimana 18-25 gennaio diminuiscono del 18% i pazienti sotto i 18 anni. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella il numero di minori ricoverati è passato da 153 a 125 (8 in terapia intensiva). Tra i piccoli degenti il 23% ha meno di 6 mesi e tra i neonati uno su tre ha entrambi i genitori non vaccinati. Complessivamente quasi 2 su 3 dei minori ricoverati (il 60%), ha meno di 4 anni ed è dunque in una fascia di età non vaccinabile mentre il 24% ha tra 5 e 11 anni.