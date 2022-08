FIAB – LEGAMBIENTE * TRENTO: CICLOPEDONALE POVO-VILLAZZANO: « SI RIDUCA LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA AUTO, I 7 METRI PREVISTI SONO ECCESSIVI PER ARTERIA CON LIMITE DI 50 KM/H »

17.30 - martedì 09 agosto 2022

In riferimento al percorso ciclopedonale di collegamento tra il Povo e Villazzano, Fiab Trento e il Circolo di Trento di Legambiente condividono la contrarietà espressa da cittadine e cittadini all’abbattimento degli alberi.

La creazione di infrastrutture ciclabili rappresenta un passo fondamentale a tutela dell’ambiente e per cambiare il volto delle nostre città: le ciclabili sono infatti importanti per invogliare l’abbandono dell’automobile da parte di coloro che attualmente non utilizzano la bicicletta perché non si sentono sicuri (a ragione). La resistenza (politica, economica e purtroppo anche culturale) alla costruzione di ciclabili è molto forte, per questo vogliamo spostare il focus sul vero problema: la progettazione delle ciclabili dovrebbe adeguarsi agli standard europei ed essere fatta sottraendo spazio al transito e alla sosta di automobili evitando così anche l’abbattimento non necessario di alberi.

Nel caso specifico, basterebbe ridurre la larghezza della carreggiata automobilistica: i 7 metri di larghezza previsti sono eccessivi per una strada ormai urbana il cui limite di velocità è di 50 km/h. Restringere la carreggiata farebbe automaticamente diminuire la velocità degli autoveicoli, rendendo più facile il rispetto dei limiti e aumentando la sicurezza e lascerebbe spazio alla ciclabile e ai pedoni senza abbattere alberi.

Per migliorare il progetto, sarebbe inoltre opportuno rialzare la carreggiata all’incrocio con via della Cros – via Castel di Pietrapiana, prevedendo a lato attraversamenti pedonali e ciclistici evitando curve strette sulla ciclabile e permettendo l’attraversamento in sicurezza da via Castel di Pietrapiana, indicato dal Comune come itinerario ciclistico consigliato fra la città e Povo.

Non è comunque la realizzazione delle piste ciclabili che deve essere messa in discussione, ma la qualità della progettazione che necessariamente dovrà esprimere la volontà di mettere al centro le persone e l’ambiente.

*

FIAB TRENTO – Daniela Baraldi

LEGAMBIENTE – Andrea Pugliese