FERRARI (PD) * REPLICA A MATTEO SALVINI: « PER IL DISAGIO GIOVANILE LUI PROPONE “CALCI IN CULO” E SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO, MA SONO METODI FASCISTI DI CORREZIONE »

Eccoli i metodi di correzione fascisti! Al “calci in culo” e al servizio militare obbligatorio che Salvini propone per affrontare il disagio giovanile dopo i fatti di Rovereto, noi contrapponiamo con convinzione gli strumenti dell’educazione e della cultura: formazione, inclusione sociale, servizio civile e sostegno psicologico per le fragilità degli adolescenti. Questi sono i mezzi per contrastare il fenomeno della microcriminalità, garantendo socialità, non la violenza e la militarizzazione della gioventù.

Non è più tempo degli obblighi. Il secolo breve ce lo ha insegnato con due guerre mondiali.

È tempo ora di consapevolezza del valore del bene comune. Lavoriamo per una società più giusta che formi veramente i nostri ragazzi ai valori del rispetto e della condivisione. La politica deve essere un modello di assunzione di responsabilità, capace di guardare al futuro e non al passato.Serve potenziare nei nostri quartieri, nelle nostre città e nei nostri paesi le esperienze capaci di mettere in contatto i ragazzi con le realtà locali, gestire le fragilità, contrastare l’abbandono scolastico.

Sara Ferrari

Capogruppo Pd in Consiglio provinciale Trento