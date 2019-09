FERRARI (PD) – INTERROGAZIONE * SCUOLA: COSA FA LA GIUNTA PER LE CARENZE NEI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO E APPOGGIO AD ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI? »

Cosa fa la Giunta per le carenze nei servizi di affiancamento e appoggio ad alunni con bisogni educativi speciali? La consigliera del Partito Democratico Sara Ferrari ha depositato un’interrogazione per chiedere conto alla Giunta delle carenze registrate nei servizi di affiancamento e appoggio ad alunni con bisogni educativi speciali

Ogni volta che ci siamo dichiarati contro un taglio, una chiusura, contro il ridimensionamento di un qualche intervento in materia di cooperazione o integrazione, la risposta che abbiamo ricevuto è stata: “noi dobbiamo pensare ai Trentini”. Ammesso e non concesso che un slogan possa essere ancora, a quasi un anno dal voto, la parola d’ordine di un Governo provinciale, ho interrogato la Giunta su una situazione che proprio i Trentini riguarda: il netto peggioramento che stanno subendo i servizi di affiancamento e appoggio ad alunni con bisogni educativi speciali.

Come denunciano molti utenti, maestre, dirigenti e sindacati, risorse che giacciono invariate, bisogni che riguardano un numero crescente di famiglie, e la mancanza di coordinamento e di indirizzo da parte della Giunta, stanno mettendo in difficoltà servizi delicato e preziosi come questi.

La politica dovrebbe considerare prioritario l’occuparsi di questi temi, senza delegarli a questo o quell’atto amministrativo, o all’intervento di questo o quel funzionario o dirigente, ho chiesto quindi alla Giunta se non ritenga prioritario ed urgente incontrare le parti sociali impegnate in questo delicato settore; per quale ragione, a fronte dei tagli recentemente effettuati a diversi capitoli del bilancio, queste risorse non siano ancora state indirizzate ad aumentare gli stanziamenti previsti per questi interventi; e quale nuova strategia abbia elaborato per dare risposte concrete alle famiglie coinvolte.