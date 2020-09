FERRARI (PD) *  CHIUSURE DOMENICALI – LEGGE PAT: « IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NON È INFLUENZABILE »

Nella consapevolezza che le sentenze si accettano e non si discutono, destano quanto meno stupore le recenti dichiarazioni della Presidente del Gruppo consiliare provinciale della Lega Salvini, in merito alla decisione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento di sospensiva per la Legge provinciale sulle chiusure domenicali.

Arrivare infatti ad adombrare che il Collegio giudicante sia stato “influenzato” dalle decisioni del Governo, che ha impugnato la norma provinciale, presuppone un disprezzo per la Magistratura amministrativa dal quale sentiamo il dovere di dissociarci completamente.

Solo chi ha una concezione utilitaristica delle Istituzioni di questo Paese può arrivare a tanto, mentre l’intera storia del T.R.G.A. di Trento e, più in generale, dell’azione della Magistratura amministrativa hanno sempre palesato la giusta e necessaria distanza da ogni influenza politica di sorta, così come avviene in tutte le democrazie occidentali.

*

Sara Ferrari

Presidente del Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino