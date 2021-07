FERRARI (PD) * ATTIVITÀ CULTURALI : « LA GIUNTA PAT TROVI MODALITÀ ALTERNATIVE PER UN GIUSTO INCENTIVO ALLA VACCINAZIONE, SENZA INCIDERE SU ÀMBITI ECONOMICI E SOCIALI »

A fronte della crescente e condivisibile protesta, non solo dei gestori di sale cinematografiche, ma anche del volontariato culturale e di moltissime amministrazioni comunali che di esso si avvalgono per gli eventi estivi sul territorio, il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino esprime un convinto sostegno alla legittima richiesta di incontro delle assessore e degli assessori comunali al Presidente della Provincia per la revisione urgente dell’ordinanza n.77.

Poiché con tale disposizione si impongono all’interno dell’universo dello spettacolo dal vivo e della cultura misure ben più restrittive di quelle già in vigore a livello nazionale e pure più rigide di quelle locali imposte ad altri settori che aggregano persone, chiediamo alla Giunta di trovare modalità alternative per un giusto incentivo alla vaccinazione, che non incidano così pesantemente su ambiti economici e sociali pesantemente colpiti dalle restrizioni delle ultime stagioni, per aiutare invece la ripresa sempre più urgente della vitalità e coesione sociale della nostra comunità.

*

Per il Gruppo PD

la capogruppo Sara Ferrari