FERRARI (PD) * APERTURA SCUOLE MATERNE A LUGLIO: « VISTA L’ECCEZIONALITÀ DELLA CONTINGENZA PANDEMICA CI SI ASPETTA UN APPROCCIO DIVERSO PER LE FAMIGLIE »

Servizi estivi gratuiti all’infanzia. La consigliera Sara Ferrari (PdT) nell’interrogazione presentata oggi in Aula, in merito all’apertura delle scuole materne a luglio, ha avanzato l’ipotesi di offrire in modo gratuito alle famiglie i servizi di conciliazione già presenti su tutto il territorio e previsti per l’estate. “Vista l’eccezionalità della contingenza pandemica – ha affermato Ferrari – ci si aspetta un approccio diverso per le famiglie”.

“La Giunta ha annunciato una manovra straordinaria di milioni di euro per sostegni al turismo, alle imprese e al lavoro – ha aggiunto- ma per le nostre famiglie cosa si fa? Non si tratta di mobilitare grandi cifre. Non “salta il bilancio” se mettiamo a disposizione delle famiglie i servizi di conciliazione, assumendo a carico del pubblico tutta la spesa, anche quella che di solito è il 10/15% di compartecipazione familiare”.

Per la Provincia sarebbe sostenibile, e per i cittadini la risposta più significativa che si basa sul sistema di eccellenza family friendly, costruito negli anni attraverso servizi diffusi e tarati sulle caratteristiche territoriali e le esigenze specifiche di famiglie e bambini. C’è ancora tempo per confrontarsi con i comuni, gli enti gestori e il terzo settore per pianificare le risposte più adeguate.