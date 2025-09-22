FERRARI N.V.: INFORMATIVA PERIODICA SULL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

15.16 - lunedì 22 settembre 2025

Maranello (Italia), 22 settembre 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) comunica di avere acquistato, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Euro 360 milioni annunciato in data 31 luglio 2025, quale ottava tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022 (l’ “Ottava Tranche”), le seguenti azioni ordinarie sotto riportate su base giornaliera, in forma aggregata su Euronext Milan (EXM) e su New York Stock Exchange (NYSE):

EXM NYSE Totale Data (g/m/a) Numero azioni ordinarie acquistate Prezzo medio unitario ante commissioni (€) Controvalore ante commissioni (€) Numero azioni ordinarie acquistate Prezzo medio unitario ante commissioni ($) Controvalore ante commissioni ($) Controvalore ante commissioni (€)* Numero azioni ordinarie acquistate Prezzo medio unitario ante commissioni (€)* Controvalore ante commissioni (€)* 15/09/2025 11.500 407,0531 4.681.110,65 12.540 478,3569 5.998.595,53 5.098.245,39 24.040 406,7952 9.779.356,04 16/09/2025 8.000 412,0060 3.296.048,00 – – – – 8.000 412,0060 3.296.048,00 17/09/2025 14.300 398,5171 5.698.794,53 – – – – 14.300 398,5171 5.698.794,53 18/09/2025 4.590 404,3426 1.855.932,53 – – – – 4.590 404,3426 1.855.932,53 19/09/2025 9.000 408,9261 3.680.334,90 6.280 477,5027 2.998.716,96 2.555.143,96 15.280 408,0811 6.235.478,86 Totale 47.390 405,4066 19.212.220,61 18.820 478,0719 8.997.312,48 7.653.389,35 66.210 405,7636 26.865.609,96

(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

Dall’inizio di questa Ottava Tranche fino al 19 settembre 2025 il corrispettivo totale investito è stato:

79.620.691,85 Euro per n. 194.360 azioni ordinarie acquistate sul EXM

29.456.498,03 USD (25.160.299,89 Euro*) per n. 61.276 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.

Al 19 settembre 2025 la Società deteneva pertanto n. 15.961.611 azioni proprie ordinarie, al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società, corrispondenti al 8,23% del totale delle azioni ordinarie emesse. Includendo le azioni speciali, la Società deteneva complessivamente l’8,80% del capitale sociale emesso.

Dall’inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day il 1 luglio 2022, e fino al 19 settembre 2025, la Società ha riacquistato un totale di 5.266.656 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 1.747.350.689,10 Euro.

Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, unitamente ai dettagli delle citate transazioni, sono disponibili sul sito internet corporate di Ferrari nella sezione Programmi di Acquisto di Azioni Proprie (https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).